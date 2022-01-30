Южная Корея и Япония решили созвать советы по национальной безопасности из-за испытаний новой ракеты в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР).

Об этом сообщает "РИА-Новости" в воскресенье, 30 января.

В Сеуле заседание впервые за год проведет президент Мун Джэин, а в Токио после последних ракетных испытаний Пхеньяна сформировался кризисный штаб, но при этом Совбез не собирался.

По данным агентства Yonhap, Южная Корея и Япония допускают пуск КНДР ракеты средней дальности.

Кроме того, стало известно, что ракета КНДР пролетела 800 километров и упала за пределами исключительной зоны Японии. По некоторым данным, ракета могла подняться на высоту двух тысяч километров.

Сообщалось, что Северная Корея произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо.

Береговая охрана Японии и министерство обороны страны ранее сообщили о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Судам, находящимся в море, приказано проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения. Спустя некоторое время появилось сообщение о возможном падении снаряда.

Также южнокорейские военные заявили, что запущенная КНДР ракета в 16 раз превысила скорость звука.

"По нашим данным, ракета была запущена под почти вертикальным углом. Ее максимальная скорость достигала 16 чисел Маха, то есть она летела в 16 раз быстрее скорости звука", - говорится в сообщении военных.

Японский телеканал NHK, исходя из цифр, смоделировал два варианта полета ракеты: красным отмечена навесная траектория, белым – обычная.

Ранее "Страна" сообщала, что в Корейской Народно-Демократической Республике заявили, что 17 января провели испытательный пуск двух тактических управляемых ракет.

Также мы писали, что в прошлом году Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводного базирования.