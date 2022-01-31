Сегодня МВД представило публике очередное политическое дело. Речь о "дестабилизации", которой Зеленский пугал украинцев, начиная с ноября.

В Киеве, а затем и регионах должны были вспыхнуть акции протеста с потасовками, кровью и сожжением шин. Протестующие собирались выйти на улицу с антикапитулянтскими требованиями "войны до победного конца".

Митинги должны были собрать несколько тысяч участников и начаться уже сегодня под Офисом президента. Но пока задержаны только два человека - предполагаемый организатор и его сообщник.

Что это за люди - еще неизвестно. Однако в МВД уже заявили, что будут искать их связи с Россией и "республиками" Донбасса.

То есть, с одной стороны, видно, что предполагаемые акции планировались в националистической повестке. С другой - руководство МВД заранее отрицает их связь с украинскими политическими силами. Поэтому похоже, что украинцам готовят новое издание "плана Шатун" - истории с якобы попытками России свергнуть Зеленского.

И, видимо, на этой истории теперь всех, кто будет выходить на акции против президента, будут объявлять "агентами Кремля".

Впрочем, сама история пока что довольно мутная. "Страна" проанализировала, что предъявили сегодня в МВД.

Фабула дела по версии полиции

МВД утром понедельника собрало пресс-конференцию, которую анонсировали еще вчера.

Министр Денис Монастырский начал с того, что задержаны люди, которые планировали массовые беспорядки в Киеве, а затем других регионах Украины. Речь о Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.

Всего на такие митинги только в Киеве собирались мобилизовать около пяти тысяч участников. Из них полторы тысячи - это актив, который должен был устраивать столкновения и провокации. В частности, планировалось имитировать ранение одного из активистов, обвиняя в этом полицию.

"Обязательным элементом протестов должно стать провоцирование правоохранителей и имитация жертв среди участников акции. Заранее была заготовлена ​​бутафорская кровь, запланированы и собраны группы подставных медиков", - заявил Монастырский.

По его мнению, целью мероприятий должна была стать "дестабилизация ситуации в стране".

Глава Нацполиции Игорь Клименко добавил, что первую акцию протеста планировали устроить прямо сегодня, 31 января, у Офиса президента. Там планировали устроить "спектакль" с бутафорской кровью и якобы ранением одного из участников митинга. А также столкновения с полицией.

Клименко продемонстрировал отрывок видео с оперативной съемкой, на котором двое мужчин обсуждали особенности акции. Один из них, судя по репликам, выступал как заказчик, второй как исполнитель. Голоса говорили о том, что нужно создать "толкучку" и спровоцировать драки.

"Во время разговоров четко слышны задачи "создать картинку", "раскачать ситуацию" и "разыграть спектакль"", - прокомментировал запись глава Нацполиции. По его словам, "массовка должна была получить по 800 гривен, титушки – от 1200, а за поджог шин и салюты – по 2500 долларов США".

Также Клименко показал инвентарь, который планировалось использовать во время митингов. Собственно говоря, если не считать бутафорской крови, там обычный "набор майдановца": дымовые шашки, шины, флаги, файеры, листовки.

Отдельно стоит сказать о лозунгах. Клименко рассказал, что было на плакатах у "провокаторов". Первые идут на украинском языке:

"Наступ на Крим та ЛДНР"

"Війна до перемоги"

"Скажемо ні тарифному геноциду"

Дальше идут на русском:

"Снижение тарифов"

"Война на востоке Украины"

"Кумовство как у Пороха"

"Отставка президента"

"Невыполнение обещаний"

В конце глава МВД снова взял слово и заявил, что следствие прорабатывает версию "российского следа", а также связей задержанных с "ДНР" и "ЛНР". Монастырский уточнил: данных о том, что запланированный "майдан" был связан с украинскими политсилами, нет.

Вопросы к версии МВД

Начнем, пожалуй, с лозунгов, на которых и закончилась пресс-конференция МВД.

Судя по смыслу речевок, они разделяют повестку "партии войны". Однако стилистически совершенно не похожи на то, что говорят националисты, которые никогда не используют аббревиатур "ЛДНР" и уж тем более - русского языка.

Да и тяжеловесность этих слоганов (чего стоит одна только "Война на востоке Украины") говорит о том, что их писали люди, которые никогда ранее этим не занимались.

Также ультраправые практически не используют тему коммунальных тарифов - тем более в связке с требованиями войны до победного конца.

МВД напирает, что это были не националисты, а люди, которые под них мимикрировали. Однако эта имитация выглядит настолько топорной, что закрадывается сомнение в серьезности намерений захваченной группы.

Правда, "группой" это также сложно назвать.

На записи, которую показали на пресс-конференции, один голос подается в оригинале, а другой намеренно искажен. МВД не объяснило этого казуса. Но обычно так делается, чтобы нельзя было идентифицировать агента спецслужб, который выступает провокатором и "пишет" разговор.

Позже полиция опубликовала более полное видео, где заметно, что камера закреплена у одного из участников "заговора" на одежде и снимает происходящее как бы от первого лица.

То есть, один из двух задержанных - провокатор от спецслужб, который "планировал" митинги против Зеленского. А значит, и вся эта история может быть инспирирована сверху для решения политических задач Офиса президента, который сейчас на сто процентов контролирует МВД.

Политический смысл "дела о протестах"

Как видим, это дело продвигает нарратив "дестабилизации", о которой у Зеленского говорят еще с осени.

Впервые это прозвучало в ноябре, когда президент заявил о подготовке "госпереворота". Что было связано в переходом в оппозицию Ахметова и формирования вокруг его медиа пула критикующих Зеленского политиков: Авакова, Разумкова и других. Они начали клеймить президента на всю страну и топить его рейтинг.

У Зе попытались тогда дискредитировать Ахметова и повесить на него "госпереворот". Его анонсировал на 1 декабря сам Зеленский, но ничего так и не произошло.

СБУ открыла дело, которое по итогу заглохло и окончилось пшиком. Поскольку было сразу понятно, что эта уголовная история имеет мало общего с реальностью и скорее всего сфабрикована властями для давления на Ахметова и других оппонентов.

Нынешний "шатун" проходит в ином контексте - раздуваемых на Западе слухов о "российском вторжении в Украину" (зачем они распространяются, мы детально поясняли здесь).

Банковая прямое военное нападение отрицает, но на прошлой неделе Зеленский озвучил американским СМИ другой сценарий "вторжения": Россия будет помогать внутренней дестабилизации в Украине, которая должна вызвать хаос в стране и разлад управления. И тогда, мол, не исключен вариант и прямого введения войск.

Понятно, что этот сценарий, как и американские заявления о скором нападении Путина, ничем не подтвержден. Зато эта версия "вторжения" отражает позиции Офиса президента, который давно не оставляет попыток обвинить в работе на Кремль всех своих политических оппонентов.

Судя по всему, замазать в этой истории потенциально хотят главным образом Порошенко и другие националистические круги, которые способы поднять "улицу" против Зеленского. Также, судя по списку лозунгов, хотят дискредитировать сразу и тех, кто выдвигает социальные требования - например, снижение тарифов.

Пока еще неизвестно, найдут ли у нынешних "провокаторов" связи с националистической или другой протестной тусовкой в Украине (например, ФОПов). Это может стать следующим этапом раскрутки дела. Но уже четко видно, что всех протестующих будут связывать с "рукой Москвы".

Если вспомнить, каким Нацполиция описала митинг, дающий старт беспорядкам - это классический сценарий выступлений националистов, которые идут по Украине уже много лет.

Таким образом, план Банковой выглядит примерно следующим: объявить все подобные протесты "кознями Кремля". И таким образом заранее дискредитировать акции сторонников Порошенко, ультраправых. А также ФОПов и других активистов, которые выступают под социально-экономическими лозунгами.

Правда, нужно понимать, что это может получиться только в одном случае - если следствие установит связи нынешних подозреваемых с активом экс-президента или других оппонентов Банковой из промайдановского спектра. Иначе на уличную активность того же Порошенко это никак не повлияет.

Вторая задача - это попытка доказать Западу, что политические конкуренты Зеленского вольно или невольно проводят прокремлевскую политику и раскачивают лодку. И тем самым приближают "вторжение России".

То есть конечная цель - это добиться благословения посольств на подавление внутренней оппозиции режиму Зеленского в Украине. Подстроившись под "намоленную" американцами тему "вторжения". И повернув ее в нужную Банковой сторону.

Правда, с учетом того, насколько топорно это исполнено, результат будет скорее всего тем же, что и во время декабрьского "госпереворота". На Западе снова не поверят и продолжат прессовать Зеленского - вынуждая его под угрозой "вторжения" и падения гривны исполнять пожелания "семипосольщины".

К слову, одно из таких требований - это деэскалация на Донбассе, против чего действительно может выступить "партия войны" и устроить уличные акции против Зеленского. Не исключено, что нынешнее уголовное дело - это также некая проба пера по превентивной дискредитации митингов, связанных с продвижением по пути Минских соглашений. Если это продвижение, конечно, начнётся. В чем пока есть большие сомнения.