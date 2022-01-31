Почти год назад журналиста "Правового контроля" Сергея Шевчука в метро избил участник группировки С14, руководителем которой является Евгений Карась. В рамках урегулирования конфликта радикал из С14 Кирилл Бабенцов заплатил потерпевшему 5 тысяч долларов (около 143 тысяч гривен).

Об этом Сергей Шевчук написал в Facebook.

"Все это время шло следствие. И уже перед тем как дело должно было отправиться в суд, стороны конфликта - я и, с другой стороны националист организации "С14" Кирилл Бабенцев, посчитали конфликт исчерпанным и решили не доводить дело до суда. Размер морально и материальной компенсации обошелся Кириллу в 5000 $", - сообщил журналист.

Отмечается, что сделка прошла с адвокатом Бабенцева, потому что сам радикал сейчас находится за пределами Украины.

"То есть, радикал (кстати, он сейчас находится на заработках за границей, если верить его адвокату) решил не доводить дело до суда, предпочтя урегулировать спор в досудебном порядке", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что 4 февраля после акции протеста под телеканалом "Наш" в метрополитене, на станции "Льва Толстого" на Сергея Шевчука напал ранее ему неизвестный мужчина.

Как выяснилось позже, нападавшим на Шевчука оказался Кирилл Бабенцов, 1991 года рождения. "Страна" публиковала видео, на котором записан момент нападения радикалом на журналиста: видно, как к Сергею Шевчуку сзади подходит Кирилл Бабенцов, хлопает Шевчука по плечу после чего правой рукой наносит ему один удар в область головы после чего сразу же убегает.

Как рассказал Сергей, произошло это после того, как журналист возвращался домой с акции протеста под телеканалом "Наш", которую организовывал Евгений Карась.