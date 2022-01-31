Сегодня в Киеве высадился целый десант из бывших американских послов, отставных генералов и экспертов евроатлантических структур.

Они приехали на организованную фондом Пинчука конференцию "Как поддержать Украину и предотвратить агрессию со стороны Кремля".

Среди гостей - экс-послы в Украине Джон Хербст, Стивен Пфайфер, Уильям Тейлор и Мари Йованович, зам генсека НАТО Александр Вершбоу и другие.

Примечательно, что на встречу был приглашён и ряд украинских политиков и экс-чиновников, которые сейчас активно критикуют Зеленского. В их числе и экс-глава МВД Арсен Аваков. Он выложил фото, на которых позирует со сменившей имидж Мари Йованович, которая отпустила волосы и радикально изменила их цвет на платиновый.

Аваков сделал ей комплимент и заявил, что Йованович стала "свободной и раскованной".

То есть экс-министр продолжает поддерживать связи с западными дипломатами, донося до них в том числе и свой взгляд на политику Зеленского, которую Аваков сегодня резко критикует.

Напомним, что в прошлом году Аваков обвинил Владимира Зеленского в разорении украинского бизнеса одним заявлением.

Ранее "Страна" сообщала, что Арсен Аваков опубликовал фото со встречи с послом Британии.

Также мы писали, что Арсен Аваков отреагировал на видео со "Слугой" Николаем Галушко, но никак не отреагировал на обвинения "слуг народа" в свой адрес, что использовал это видео для шантажа Галушко.