Полиция Одесской области провела проверку по факту поступившей информации от местного жителя, что на территории частного домовладения в городе Белгород-Днестровском к столбам электроопор изолентой примотаны гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской области.

Выехав на место происшествия, стражи порядка установили: обманки повесил сам хозяин. По словам мужчины, чтобы уберечь домовладение от воров, он установил на столбах две камеры видеонаблюдения, а чтобы не украли их, прикрепил к ним муляжи гранат, которые приобрел на рынке.

Указанные сведения зарегистрированы в журнал единого учета Белгород-Днестровского районного отдела полиции. Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

Ранее мы писали, что в центре Одессы к двери дома примотали ручную гранату. Жильцов дома эвакуировали, на месте работали взрывотехники.

Также "Страна" сообщала, что в Ровно, недалеко от здания Ровенского государственного гуманитарного университета, нашли две гранаты. Находку сделали две девочки, которые после этого побежали к полицейским и рассказали о случившемся.