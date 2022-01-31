Верховный Суд (ВС) разъяснил порядок начисления пени за несвоевременную уплату алиментов.

Об этом сообщает пресс-служба ВС Украины.

В составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда ВС Украины в постановлении от 19 января 2022 года по делу № 711/679/21 решил следующие правовые вопросы:

как учитывать долевые платежи (долевой платеж) при наличии задолженности по алиментам за предыдущие периоды (предыдущий период);

как понимать формулировку в норме права "в пределах 100 процентов задолженности".

Положения Гражданского кодекса (ГК) субсидиарно используются для регулирования семейных отношений. В Семейном кодексе (СК) не предусмотрено, как происходит погашение требований по денежному обязательству, поэтому в таком случае подлежат применению нормы гражданского законодательства, а именно ст. 534 ЦК. Соответственно, при осуществлении частичных платежей алиментов такие средства сначала зачисляются на погашение задолженности по алиментам, возникшей в предыдущем месяце (предыдущих месяцах), начиная с первого месяца ее возникновения, а только впоследствии, в случае отсутствия задолженности, на погашение платежа за текущий месяц.

Если, применяя формулировку "не более 100 процентов задолженности", содержащуюся в абз. 1 ч. 1 ст. 196 СК, ограничивать начисление пени текущей задолженностью (т.е. существующей за все месяцы по состоянию на момент предъявления иска или на другой момент), то при предъявлении иска за период, когда существовала просрочка, а на момент предъявления иска текущая задолженность отсутствует, не будет предела, который не должна превышать пеня. Очевидно, что нужно разграничивать совокупную текущую задолженность и задолженность по алиментам за определенный месяц.

Верховный Суд, учитывая принцип разумности, считает, что поскольку пеня - переменная величина, основой для вычисления которой является именно задолженность по алиментам за определенный месяц, то формулирование "не более 100 процентов задолженности" означает, что размер пени не должен превышать размер задолженности, на которую она начисляется. В случае если истец с учетом принципа диспозитивности предъявил иск об удержании пени за несколько месяцев, размер пени за эти месяцы не должен превышать совокупный размер задолженности, на которую она начисляется.

Ранее "Страна" сообщала о том, как с 2022 года с украинцев будут выбивать налоговые долги.

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