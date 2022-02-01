Руководитель IT-компании Traffic Devils украинец Александр Слобоженко в Дубае взял напрокат гибридный суперкар Ferrari SF90 Stradale и попал на нем в аварию.

Об этом бизнесмен рассказал в Instagram.

По словам Слобоженко, он взял авто напрокат, чтобы сравнить его со своим Lamborghini Huracan и решить, стоит ли его поменять. Также бизнесмен рассказал, что ДТП случилось почти сразу же, как только он с друзьями начал поездку.

Бизнесмен предполагает, что причиной ДТП явилась техническая неисправность итальянского авто. На видео заметно, что суперкар в результате аварии получил незначительные повреждения, однако фронтальные подушки безопасности сработали, что свидетельствует о высокой скорости движения перед столкновением. Впрочем, сам Слобоженко утверждает, что он ехал не быстрее 90 км/ч.

Отметим, Ferrari SF90 Stradale появился в 2019 году и стал одним из быстрейших Ferrari за всю историю марки. Гибридная силовая установка мощностью 1000 л.с. разгоняет суперкар с места до 100 км/ч всего за 2,5 с, а отметку в 200 км/ч машина преодолевает за 6,7 с. Максимальная скорость автомобиля – 340 км/ч. Стоимость авто составляет 1,2 млн долларов.

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Напомним, в 2019 году в Германии мужчина приехал покупать Ferrari за 2 млн евро и украл машину на тест-драйве.

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