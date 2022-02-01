Американский миллиардер и основатель "Фонда открытого общества" Джордж Сорос за три дня до открытия Олимпиады в Пекине призвал Запад склонить Китай к смене руководства, то есть добиться, чтобы Си Цзиньпин покинул пост главы китайского государства.

Об этом Сорос заявил во время лекции для Стэнфордского университета, отрывок из которой опубликован в его Twitter.

По мнению Сороса, международное сообщество должно склонить Китай к смене политического режима.

"Это устранит самую большую угрозу, с которой сегодня сталкиваются открытые общества, и они должны сделать все, что в их силах, чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении", - сказал Сорос.

По словам Сороса, Китай на сегодняшний день стал "самым могущественным авторитарным государством в мире".

При этом, как уверяет Сорос, Си Цзиньпин, в отличие от бывшего руководителя Китая Дэна Сяопина, действительно верит в коммунизм и считает Мао Цзэдуна и Владимира Ленина своими кумирами.

При этом конкретный механизм как сделать так, чтоб Си Цзиньпин покинул свой пост, Сорос не описывает.

"Может подразумевает, что китайский Майдан нужно организовывать? Хотя в 1989 году Майдан в Пекине уже был и закончился всем известными событиями на площади Тяньаньмэнь", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Также по мнению Сороса, Китай попытается использовать Зимние Олимпийские игры, "чтобы обеспечить пропагандистскую победу своей системы строгого контроля".

Об этом Сорос написал в колонке для Project Syndicate. Китай в ней он сравнил с Германией в 1936 году.

Что касается обострения между США и Китаем, Джордж Сорос связал его с развитием IT-компаний.

"Китай превратил свои технологические платформы в национальные компании-лидеры; в США же не торопятся это делать, поскольку там людей беспокоит влияние этих корпораций на свободу личности. Такие разные подходы проливают новый свет на конфликт между двумя системами управления, которые представляют США и Китай", - заявил Сорос.

По мнению миллиардера, мир сейчас в целом стоит на пороге важных решений.

"Мы стоим на пороге важных решений, которые зададут вектор движения для всего мира. Выборы в Германии уже прошли, выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. В этом же месяце жители Венгрии — вопреки всем ожиданиям — могут лишить своего авторитарного правителя (Виктора Орбана - Ред.) власти. Наряду с тем, решится ли Путин на вторжение в Украину, эти события определят дальнейшую судьбу Европы. В октябре 20-й съезд партии в Китае решит, останется ли Си Цзиньпин на третий срок на посту генерального секретаря партии. Затем в ноябре в США пройдут важнейшие промежуточные выборы, - написал американский миллиардер.

Напомним, Илон Маск и Джордж Сорос уклонялись от уплаты налогов в США.

Также мы писали о том, как суд в Перу обвинил Билла Гейтса, Сороса и Рокфеллеров в создании пандемии коронавируса.