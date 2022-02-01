Компания "Спецтехноэкспорт", которая является дочерним предприятием госкомпании "Укрспецэкспорт" государственного концерна "Укроборонпром", собирается купить пять автомобиле за 6,3 миллиона гривень.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Указано, что "Спецтехноэкспорт" собирается договориться с "Ауди Центр Випос" о покупке пяти автомобилей с техническим обслуживание за 6,3 миллиона гривень. предметами закупки являются три машины Audi A6 (дизель; 2.0TDI; 204 л.с.) и два автомобиля (дизель; 3.0TDI; 286 л. с.) с техобслуживанием текущего года выпуска и с многофункциональной камерой заднего хода, акустической систем и сабвуфером, а также с климат-контролем, круих-контролем и противоугонной системой и ограничителем скорости.

Сроком поставки указан последний день июля 2022 года, в тендере участвовало только одно предприятие.

Напомним, "Спецтехноэкспорт" заключило соглашение с ООО "Киевской школой экономики и менеджмента" об услугах по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн грн, которую возглавляет Тимофей Милованов.

Также сообщалось, что несколько лет назад НАБУ задержало действующего и бывшего директоров ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" Павла Бурбу и Владислава Бельбаса.