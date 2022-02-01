Владимир Зеленский вечером 1 февраля дал совместный брифинг с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. На нем украинский президент снова призвал ввести превентивные санкции против Москвы "за агрессию против Украины".

Также Зеленский заявил о совместных проектах с Соединенным Королевством. Стороны договорились о совместных действиях в Черном море и в отношении киберпространства.

"Британия выделяет еще два миллиарда фунтов на реализацию проектов с Украиной в инфраструктуре и энергетике", - объявил Зеленский.

Джонсон в ответном слове начал с того, что пока они тут с Зеленским стоят и говорят, "Россия накопила более ста тысяч военных у ваших границ". И начал грозить Украине "гуманитарной катастрофой" в случае "потенциального вторжения".

По словам Джонсона, Великобритания с 2015 года обучила 22 тысячи украинских военных. Он также сообщил, что привез в Киев 88 миллионов фунтов на военную помощь Украине.

Британский премьер пообещал России санкции "в тот момент, когда ее солдаты ступят на украинскую землю". То есть не превентивно, как незадолго до его речи требовал Зеленский.

Кроме того, Джонсон заявил, что 2 февраля будет созваниваться с Владимиром Путиным по этим вопросам. А также призвал Украину и другие страны "идти путем дипломатии".