В Запорожской области мужчина устал по дороге домой и решил забраться в чужой дом, чтобы переночевать в тепле под батареей отопления. За этот поступок по решению суда он получил год лишения свободы с испытательным сроком.

Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на решение Васильевского районного суда Запорожской области.

Курьезный инцидент произошел в селе Пятихатки Васильевского района. Ночью 6 января нетрезвый мужчина возвращался к себе домой. В какой-то момент он почувствовал, что устал и не может больше идти, поэтому решил залезть в чужое жилище, где и заснул на кухне под батареей.

Ошеломленные хозяева обнаружили гостя на Рождество, 7 января. Мужчина ничего не украл, только выспался. В суде он признал свою вину и раскаялся.

Однако Васильевский районный суд все же назначил наказание. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Украины и приговорили к одному году ограничения свободы с испытательным сроком.

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