Знаменитая украинская певица София Ротару сообщила, что переболела штаммом Сovid-19 "Омикроном". Болезнь протекала с осложнениями. Врачи боролись за здоровье 74-летней артистки две недели.

Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

"Вот и до меня добрался "Омикрон"… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы...", - написала артистка в публикации, которую сопроводила своим снимком в молодости.

Также София Ротару поблагодарила родных за поддержку и пожелала здоровья поклонникам.

Публикацию певицы уже прокомментировал супруг Аллы Пугачевой - Максим Галкин, внучка Софии Ротару - Соня Евдокименко и еще более двух тысяч пользователей. Они пожелали артистке скорейшего восстановления.

Ранее мы писали, что у родной сестры Ротару умер муж. Смерть наступила вскоре после дня рождения внука Софии Михайловны.

Также сообщали, что певец Элтон Джон заразился коронавирусом. Он рассказывал, что болезнь протекает в легкой форме.

Кроме того, писали, что ведущая Мария Ефросинина проговорилась о том, что украинская певица Ольга Полякова заболела.