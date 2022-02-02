В среду, 2 февраля, харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал, когда в 2022 году придет весна. Исходя из его предсказаний, она наступит по расписанию, но будет прохладной и нестабильной.

Трансляцию Дня сурка на биологической станции Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, где живет Тимка, вела пресс-служба вуза в Facebook.

"Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет довольно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной", - сообщила научный сотрудник кафедры биологии ХНУ им. Каразина Надежда Токарская.

Также сурка попросили выбрать лучшее "антистресс-блюдо". На выбор ему предложили борщ с памушками, сало с черным хлебом и чесноком и варениками с луком. Тарелки с этой едой поставили перед Тимкой, и он побежал в сторону той, в которой было сало. То есть лучшим "антистресс-блюдом" сурок выбрал его.

Отметим, что биологическая станция ХНУ Каразина находится в поселке Гайдары Змиевского района Харьковской области.

Сурок Тимка III дает прогноз - с 16:30

Напомним, в прошлом году сурок Тимка ІІІ предсказал раннюю весну, а также выбрал здоровый образ жизни, занятия спортом, прогулки на воздухе и выдержку лучшими способами уберечься от Covid-19.

"Страна" подробно рассказывала об истории Дня сурка в Украине. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, который вылезает из норы. По поведению животного можно судить о наступлении весны.