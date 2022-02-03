На территории штаб-квартиры Пентагона - одного из самых охраняемых объектов в мире - была поймана курица.

Об этом 1 февраля сообщил портал Military Times.

Птицу заметили правоохранители утром 1 февраля, причем в той зоне, которая считается самой защищенной в комплексе Министерства обороны. Птицу проверили на предмет наличия на ее теле жучков и прослушки, но ничего не обнаружили.

Правоохранители предполагают, что курица забрела на территорию штаб-квартиры Минобороны США случайно. Пернатое передали сотрудникам Лиги защиты животных округа Арлингтон.



"Курица пока поживет в приюте, а мы будем искать для нее новый дом. Только сначала нужно придумать ей имя - предложения приветствуются!" - написали в Фейсбуке работники зоозащитной организации.



Некоторые пользователи сети предложили назвать курицу Этель Розенберг в честь известной американки, арестованной и казненной за шпионаж в пользу Советского Союза в 1950-х годах. А кто-то считает, что самое подходящее ей имя Пенни – от слова "Пентагон".

А 2 февраля зоозащитники сообщили, что птицу нарекли Хенни Пенни и что она стала широко известна. До такой степени, что суперпопулярный комик Джимми Фэллон исполнил о ней песню на ток-шоу "Сегодня вечером" (The Tonight Show). К этому посту прикрепили видео, на котором птица слушает песню о себе.

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