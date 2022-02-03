В Мариуполе Донецкой области правоохранители задержали тиктокера, который ради вирусного видео для популярной видеоплатформы бросал с балкона топор, ставя под угрозу безопасность людей.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По данным правоохранителей, в первый день февраля в соцсети появилось видео, на котором неизвестный парень бросил с балкона многоэтажки во двор топор. К счастью, никто не пострадал. Ролик возмутил пользователей соцсетей, а тиктокером заинтересовались стражи порядка.

После просмотра видео полиция установила адрес, где снималось видео, и направилась домой к тиктокеру. Им оказался 21-летний парень.

В полиции добавили, что целью молодого человека было снять видео для социальной сети, которое наберет большое количество просмотров. Сам он рассказал, что не хотел кому-то причинить вред, а лишь желал таким образом "пошутить".

"Я выбросил топор в окно, чтобы снять видео в TikTok. Я понимаю, что я неправ, и я очень извиняюсь", - сказал он.

Полицейские составили административный протокол в отношении 21-летнего парня за мелкое хулиганство. Ему грозит наказание от штрафа до исправительных работ и административного ареста.

Ранее мы писали, как в Полтаве случился скандал, связанный с ТикТок челленджем, участники которого воровали автомобильные колпачки.

Также сообщали, что в Киеве тиктокеры подменили виски за $7,5 тысяч бутылкой с чаем, разбили ее, и расплакались ради лайков.