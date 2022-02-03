Газета The New York Times подала в суд на Госдеп США. Издание требует передать ему электронные письма за период с 2015 по 2019 годы, в которых упоминается сын президента США Хантер Байден.

Об этом пишет Business Insider.

Юристы The New York Times говорят, что Госдеп медлит с отправкой им электронных писем, запрошенных в соответствии с Законом о свободе информации и не передает их с июня 2021 года.

The New York Times в рамках расследования выясняет, не использовались ли в случае с Хантером Байденом государственные ресурсы для способствования частным бизнес-интересам и не нарушались ли требования о регистрации иноагентов представителями этих интересов.

Отметим, что Хантер Байден уже несколько лет находится в центре скандала, связанном с обвинениями в адрес и его, и отца в незаконном лоббировании интересов иностранных лиц.

В частности, установлено, что Хантер Байден после Майдана работал в частной украинской компании "Бурисма", близкой к министру времен Януковича Николаю Злочевскому. По данным журналистских расследований, в месяц он там получал сумму в 50 тысяч долларов.

Как считается, Злочевский привлёк Хантера Байдена для лоббировании своих интересов в плане защиты от уголовного преследования после Майдана.

Джо Байден обвинения своей семьи в незаконном лоббировании отрицает.