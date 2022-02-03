Стартап DeepMind из холдинга Alphabet (который напрямую связан с Google) разработал нейросеть, которая может писать программный код с нуля, ориентируясь на предложенное пользователем описание задачи.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на слвоа главного научного сотрудника стартапа Ориола Виньялса.

Нейросеть AlphaCode находится на ранней стадии развития, но по своим навыкам уже обходит начинающих программистов. По словам авторов AlphaCode, она уже "ничем не хуже среднего программиста". Создатели уверены, что в будущем AlphaCode позволит полностью автоматизировать процесс кодинга.

AlphaCode был протестирован на задачах, созданных Codeforces , соревновательной платформой кодирования, которая еженедельно делится задачами и выдает рейтинги для кодеров, аналогичные рейтинговой системе Эло, используемой в шахматах. Указано, что текущий набор навыков AlphaCode в настоящее время применим только в области соревновательного программирования, но его возможности открывают дверь для создания будущих инструментов, которые сделают программирование более доступным и однажды полностью автоматизированным.

Стоит отметить, что похожими разработками занимаются и другие компании, например, у российского Сбербанка есть аналог AlphaCode под названием ruGPT-3, который способен писать функциональный программный код на С++ и Java. А у американской Amazon есть проект Honeycode, позволяющий пользователям создавать программы без знания кода, в визуальном редакторе.

Напомним, несколько лет назад в Microsoft показали, как рисует нейросеть на основании текстового описания картинки.

Также сообщалось, что производители видеокарт научили нейросеть бороться с шумом на фотографиях.