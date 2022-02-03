Первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, заявила, что Верховный суд аннулировал выговор, вынесенный ей Советом НБУ в октябре 2020 года.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Только что в судебном реестре появилось решение Верховного Суда по моему иску в Национальный банк. Напомню, в октябре 2020 года Совет НБУ выразил недоверие и объявил мне выговор.

Итак, если коротко - Верховный Суд признал, что Совет НБУ превысил свои полномочия при объявлении выговора. А именно дисциплинарное взыскание юридически ничтожно, поэтому оно и не требует отмены судом... Это решение важно еще и тем, что создает преюдицию, которая будет защищать в будущем от подобного "совкового" произвола", - заявила Рожкова.

Напомним, в октябре 2020 года Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Дмитрию Сологубу "за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины".

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин, сказал, что они нарушили приказ и кодекс этики работника НБУ, дав интервью для издания KyivPost.

После этого Рожкова раскритиковала решение Совета Нацбанка и заявила, что подобные решения - "тревожный сигнал независимости НБУ".

Также мы писали, что в декабре 2020 года Рожкова и Сологуб подали два иска, чтобы обжаловать решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины.