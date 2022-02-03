В аргентинском Буэнос-Айресе по меньшей мере 20 человек скончались и почти 50 человек попали в больницы после употребления поддельного кокаина.

Об этом сообщает BBC News в четверг, 3 февраля.

По информации издания, все пострадавшие купили наркотики в одном районе. После происшествия полиция арестовала девятерых подозреваемых и изъяла у них запрещенные вещества.

Следователи предполагают, что в кокаин добавили яд или разбавили его другим веществом.

Министр безопасности провинции Буэнос-Айрес заявил, что большинство наркоторговцев разбавляют кокаин, прежде чем продавать его. При этом правоохранители полагают, что в данном случае вещество было разбавлено преднамеренно в рамках войны между наркокартелями.

Ранее мы писали, что мексиканский наркокартель начал бороться с конкурентами, сбрасывая зажигательные бомбы с беспилотников.

Также "Страна" сообщала, что гражданин Бразилии получил 6 лет тюрьмы за ввоз в Украину кило кокаина в желудке.

Кроме того, мы информировали о том, что прокуроры сделали покупки и разоблачили четырех мужчин, которые продавали кокаин в Киеве.