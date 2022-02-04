В космическом агентстве NASA сообщили, что первый этап миссии "Артемида", который должен доставить на Луну первую в истории женщину, перенесли, и теперь он начнется не раньше апреля 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

В NASA рассказали, что новый запуск ракеты может состояться с 8 по 23 апреля или с 7 по 21 мая. В космическом агентстве добавили, что перенос не связан с какими-то проблемами, но специалистам необходимо больше времени для проведения дополнительной подготовки корабля к полету.

После этого инженеры смогут приступить к первому этапу миссии "Артемида" - выводу в космос корабля Orion, который совершит несколько витков вокруг Луны. Это будет беспилотный полет.

На борту Orion человек появится только во время следующего запуска, на втором этапе миссии. После этого настанет черед третьего этапа, во время которого на спутник Земли высадится первая женщина-астронавтка. Ориентировочно это должно произойти в 2025 году.

Ранее "Страна" сообщала, что в NASA рассказали, что будут делать два астронавта на Луне целую неделю.

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