Тема "Томоса" и ПЦУ добралась до далекой Африки. Из-за разногласий по украинскому вопросу около трети местных приходов с паствой, которые ранее входили в Александрийский патриархат, перешли в Русскую православную церковь.

Уже 165 священников выразили несогласие с действиями своего патриарха Феодора, поддержавшего ПЦУ Епифания, которую большинство поместных православных церквей ПЦУ не признали.

В результате Русская православная церковь объявила о создании в Африке экзархата ("экзарх" – представитель церковной власти в другой стране), а синод РПЦ обвинил Феодора в раскольничестве.

Эксперты говорят: в будущем исход служителей из Александрийского патриархата продолжится, как и раскол из-за украинского вопроса.

"Это означает не только переход православных Африки в РПЦ, но и утрату могущества имевшего влияние на континент Вселенского патриарха Варфоломея", - говорит нам религиовед Евгений Малевский.

Разбирались, что происходит в Африке и какую роль в этом сыграла Украина.

"Друг Томоса" учился в Одессе

Причина для начала борьбы РПЦ за африканский экзархат - официальное признание Феодором ПЦУ и внесение имении ее главы Епифания Думенко в диптих (список имён, поминаемых во время литургии в христианской церкви).

Кстати, сам Феодор, уроженец греческого Крита, связан с Украиной - еще при СССР изучал историю искусств, литературу и философию в Одесском университете, а позже, с 1985 по 1990 год был настоятелем Александрийского подворья в Одессе.

Пока часть африканских православных по-прежнему подчиняется Александрийскому патриархату, а часть – Московскому. Патриарх Феодор назвал это "неожиданным, аморальным, неканоничным и бесчестным вторжением Кирилла в Африку". И призвал Варфоломея созвать собор древних восточных церквей и "осудить патриарха Кирилла и Синод РПЦ в целом".

У Варфоломея, естественно, встали на защиту "друга Томоса" Феодора. Константинопольский синод выразил "братскую солидарность и поддержку" Александрийскому патриарху "в вопросе о вторжении Русской церкви в сферы его юрисдикции".

Священный синод РПЦ в свою очередь заявил, что не претендует на территорию Александрийского патриархата в Африке, а экзархат на континенте был создан для канонической защиты местных священников, не желающих признавать ПЦУ Епифания и Томос.

"Такое непростое решение, принятое в ситуации признания Александрийским патриархом украинских раскольников, никоим образом не является выражением притязания на каноническую территорию древней церкви Александрийской, но преследует единственную цель - дать каноническую защиту тем православным клирикам Африки, кто не желает участвовать в беззаконной легитимизации раскола в Украине", - говорится в заявлении Синода, заседание которого состоялось 28 января.

Ранее делегация Александрийской церкви передала патриарху Константинопольскому Варфоломею письмо с информацией о "вторжении Москвы" в юрисдикцию Александрийского патриаршего престола.

Около месяца назад синод РПЦ обнародовал решение о создании патриаршего экзархата в Африке, с двумя епархиями в его составе - Северо-Африканской и Южно-Африканской. Северо-Африканская епархия включает в себя 31 страну (от Марокко и Египта до Центральноафриканской Республики и Южного Судана), а Южно-Африканская – 23 страны (среди них ЮАР, Мадагаскар, Ангола, Замбия и другие). То есть речь идет почти о всей территории Африки.

Патриаршим экзархом Африки назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, который раньше служил также в Аргентине.

Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 165 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их соответствующих прошений.

Африканские священники уже отслужили первую литургию в Кении после перехода под юрисдикцию РПЦ.

Литургия св. Иоанна Златоуста была переведена на суахили. В службе приняли участие 24 африканских священника Русской православной церкви из районов Какамега и Вихига Западнокенийского благочиния Южно-Африканской епархии.

"Церковный расизм" и гонения на христиан

Тем временем Феодор после создания патриаршего экзархата Африки обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой созвать совещание предстоятелей пяти древних патриархатов в составе Константинопольского, Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского, а также Кипрской церкви.

В беседе со "Страной" архиепископ Леонид сказал, что РПЦ не занимается экспансией с целью разрушить Александрийскую православную церковь, но выступает против нарушения канонов.

"Мы сделали свой выбор. Это служение Богу и людям. Стремление сохранить веру, каноны и устои церкви. При любом стечении обстоятельств Русская Православная Церковь с Африканского континента уже не уйдет. Русское православие несет в мир не русское превосходство, а национальное и культурное многообразие, и мы с этим же тезисом входим и на африканский континент. Что касается совещания пяти церквей, я не могу, конечно, расписываться за предстоятелей Антиохийской и Иерусалимской церквей, но я не думаю, что эти два столпа церкви будут принимать участие в этом "соборе". Я думаю, что максимум, чего могут добиться сегодняшние фигуранты этого процесса, - это трио: Эллада, Фанар и Александрия. Что окончательно и бесповоротно дискредитирует их в глазах вселенского православия", - сказал нам митрополит Леонид.

Кстати, по его словам, после того, как священники, которые содержат детские приюты, высказались против признания патриархом Феодором и своим местным архиереем ПЦУ, им обрезали всю помощь.

В то время как Александрийский патриархат обвинил Русскую церковь в этнофилетизме ("церковном расизме") в связи с действиями в Африке, Леонид рассказывает о примерах дискриминации со стороны "александрийцев".

"Сейчас, например, вышло интервью одного мадагаскарского клирика, который много лет был диаконом, затем священником и который рассказывает о том, что они, африканские клирики, в доме своего епископа вообще никогда не были. Они доносили его вещи до дверей и уходили, либо забирали вещи, и все. То есть, они не вхожи были дальше притвора. Однако же все греки, которые могут даже не являться прихожанами их храма, спокойно по его подворью и дому ходят, и получают всяческие преференции. То есть люди здесь чувствуют унижение именно по расовому и языковому принципу", - говорит Леонид.

Об этом же говорит и руководитель сектора апологетической миссии синодального миссионерского отдела РПЦ Георгий Максимов, который рассказал российским СМИ, что неоднократно бывал в Африке и видел, как греческие священнослужители унижали местных клириков. Он заявил, что примерно половина всех клириков Александрийского патриархата уже подали прошения в РПЦ о переходе.

"Церковная структура, которую создали в Африке представители Александрийского патриархата, – это одна большая потемкинская деревня и среди архиереев распространен расизм, многие из них презрительно относятся к чернокожим, а потому африканцы воспринимают смену юрисдикции как исход из греческого рабства", - считает Максимов.

Также в Африке актуальна тема гонений на христиан, которая будет подыматься на готовящейся в этом году встрече патриарха Кирилла с папой римским Франциском.

В Мали нападают на христианские благотворительные организации. Сложная ситуация с преследованием христиан в Сомали, где христиан почти не осталось, либо они существуют тайно, потому что при признании себя христианами их ждет мучительная гибель. А в Ливии, например, не осталось ни одной христианской церкви.

Уже в 2022 году в Кении убито 6 христиан. Насилия над христианами происходят и в Нигере. В Либерии погибли 20 человек, в том числе 11 детей и беременные женщины.

Убийства, в том числе и детей, на африканском континенте обычно происходят варварские - убивают мачете, отрезают головы.

По словам митрополита Леонида, о гонениях на христиан говорят на всех возможных публичных площадках, но часто этого "не слышат", "считая, что Африка этакий глубокий колодец - провалишься и все".

"Я приехал в Африку буквально только месяц назад, но нам уже удалось создать две группы по изучению нарушений прав и свобод христиан", - говорит Леонид.

Есть также экономическая подоплека африканских гонений. На континенте, по его словам, находится половина мировых запасов природных ресурсов, важных для развития высоких технологий. Но международным разработчикам этих ресурсов иногда важно замалчивать серьезные конфликты и трагедии, связанные с гонениями на христиан.

Земля Карфагена

В РПЦ тем временем констатируют, что в мировом православии продолжается раскол.

"Раскол в мировом православии сложился, не мы были его инициаторами, не мы являемся его виновниками, но так как к нам теперь обращаются и миряне, и священнослужители из тех церквей, которые ассоциировали себя с расколом, то мы не можем не отвечать на эти просьбы", - заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Он отметил, что опубликована реакция главы Албанской православной церкви архиепископа Тиранского и всея Албании Анастасия, "который констатировал, что теперь на Африканском континенте будут две параллельные миссии, и отметил, что когда говорят, что раскола в мировом православии нет, то это не соответствует действительности".

Архиепископ Анастасий опубликовал это обращение в связи с решением Русской церкви создать экзархат в Африке, принятым в конце декабря. Он видит в этом продолжение церковного кризиса в Украине.

Глава отдела внешних церковных связей Иларион заметил, что "православные церкви будут принимать самостоятельные решения, пока не будут выработаны общие для всех правила поведения". Он пообещал, что церквам и дальше "придется принимать нестандартные решения, пока канонический порядок не будет восстановлен во всем мировом православии".

Среди экспертов есть мнение, что нынешние действия РПЦ в Африку можно обосновать канонически.

"РПЦ вторглась на чужую каноническую территорию". Может быть. Но с чего это Александрийский патриархат "Всея Африки"? Африка - это римская провинция и экзархат с центром в Карфагене, который никогда не подчинялся Египетскому Папе. И Константинопольскому патриарху тоже. Так что все это передел чужой территории, который в 20-х годах провернул Константинопольский Патриарх Милетий при переходе на Александрийскую кафедру. Разумеется, неканоническом. Африка была и остается канонической территорией Карфагена в составе Римской церкви или как автокефальная архиепископия. Они об этом спорили долго и упорно. Но ниикаких египетских греков там не стояло. В общем, все как обычно. Сначала одни объявили своей территорией то, "что плохо лежит", а после и другие туда же залезли. Что характерно, те и другие равно игнорируют наследие Карфагенской церкви. Если бы патриархом был я, я бы обязательно создал именно титуул Карфагенский и Всей Африки. Чтобы напоминал грекам, что их права на каноническую территорию они же сами и придумали. Сто лет назад. Вот примерно так я бы и оправдывал создание экзархата", - рассуждает на своей странице в Facebook православный богослов Андрей Белоус.