С 3 по 6 февраля в столице проходит юбилейная 50-я неделя моды. Показы в рамках Ukrainian Fashion Week идут в Мыстецьком Арсенале, что неподалеку Киево-Печерской Лавры. Кроме демонстрации коллекций известных украинских дизайнеров в финальный день представят коллекции и новичков в рамках New Names и Fresh Fashion.

Праздничную неделю моды открыл показ проекта Сергея Бызова под названием «Heart rate». Бызов имеет прямое отношение к появлению Украинской недели моды. Он был креативным директором «Сезонов моды» (так тогда называлась UFW).

Ирина Билык, Катя Осадчая, Алексей Суханов и Наталья Могилевская на неделе моды, фото: jetsetter.ua

К нему пришли такие именитые певицы как Ирина Билык и Наталья Могилевская.

Также в первый день среди гостей мероприятия была замечена дочь президента ФФУ и Анна Ткаченко, супруга министра культуры.

А жена министра обороны Алексея Резникова – телеведущая Юлия Зорий даже прошлась по подиуму в качестве модели. Звезда утреннего шоу на канале ICTV представила на неделе моды наряд дизайнера JULIYA KROS из коллекции осень зима 2022-2023 под названием «Эльза».

Напомним, нардепка Ясько прокомментировала «Стране» новость о внебрачной дочке Саакашвили.