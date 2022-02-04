Украина проиграла в полуфинале Евро-2022 по футзалу сборной России со счетом 2:3.

Матч проходил очень напряженно, с большим количеством нереализованных моментов у обеих сборных.

За минуту до конца матча украинцы не реализовали пенальти. Кроме того, у них было два верных момента в самом конце встречи, но сравнять счет наши футзалисты так и не смогли.

Кричалки украинских болельщиков на матче сборных России и Украины по футзалу достойны отдельного упоминания. После матерных кричалок про Путина они затянули песню про трупы.

У украинцев забитыми голами отметились Евгений Серый и Даниил Абакшин. У российской сборной забили Соколов, Афанасьев и Ниязов.

Мы писали о том, что на матче сборных Украины и России по футзалу украинские болельщики скандировали матерную кричалку о Путине. Их крики было слышно в трансляции. И в какой-то момент диктор на арене на украинском языке попросил фанатов прекратить песни неспортивного характера.

"Страна" подробно освещала ход матча в текстовой трансляции.

Также мы сообщали, что игроки сборной команды Украины по футзалу решили не пожимать руки российским спортсменам и фотографироваться с ними. Решение принято из-за разнарядки спортивных чиновников и коронавируса.