В городе Маунт-Джулиет, расположенном в американском штате Теннесси, пастор и сторонник теории заговора Грег Локк организовал сожжение книг из серии о Гарри Поттере и "Сумерки" - в рамках борьбы с демонами и колдовством.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Как пишет издание, перед сожжением мужчина выступил с проповедью. Он призвал собравшихся прихожан бросать в огонь книги, чтобы бороться с поклонением дьяволу и демонам, а также колдовством, которое якобы пропагандируют романы Джан Роулинг и Стефани Майер.

"Я больше не буду связываться с ведьмами, я не буду связываться с колдовством… Я не буду связываться с демонами… Я призову их всех во имя Иисуса Христа", – произнес Локк, обращаясь к присутствующим на сожжении.

Акция пастора привлекла толпы людей. Участники этого необычного мероприятия бросали в костер, разведенный на улице, копии серий книг "Гарри Поттер" и "Сумерки". Кроме того, в огне оказались и другие издания. Так, по словам присутствовавшего у костра фотографа Тайлера Салинаса, он видел, как один протестующий бросал в огонь "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери, "Происхождение видов" Чарльза Дарвина и даже Библию.

Между тем Американская библиотечная ассоциация заявила, что недавно наблюдала беспрецедентный рост запросов о запрете книг: осенью 2021 года она насчитала 330 книг, которые были оспорены гражданами как нежелательные (по сравнению со 156 за весь 2020 год).

"За двадцать лет работы в ассоциации я не могу вспомнить время, когда нам ежедневно приходилось сталкиваться с таким множеством проблем", - сказала Дебора Колдуэлл-Стоун, директор Управления ассоциации по интеллектуальной свободе.

Еще в 2019 году мы писали о похожем случае в Польше. Тогда в одном из храмов Гданьска католические священники объявили войну магии и начали жечь африканские маски и книги о Гарри Поттере.

Также "Страна" сообщала о том, что в Российской академии наук потратили больше двух миллионов рублей на исследования зла и ада.