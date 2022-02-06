Житель Хустского района Закарпатской области получил три года тюремного заключения за сдачу на металлолом взятого на ремонт мотоцикла приятеля.

Об этом сообщает издание "Захид.Net".

Как отмечается в приговоре Хустского районного суда, в январе 2021 Юрий Р. взял на ремонт красный мотоцикл "Минск", принадлежавший его другу из Вышкова. Мужчина сам попросил друга передать мотоцикл, сказав, что хорошо разбирается в них, умеет их чинить и предложил помочь с ремонтом за 900 гривен. Однако через некоторое время Юрий Р. решил продать этот мотоцикл другому знакомому, работавшему в пункте сбора металлолома.

"С целью обращения в свою пользу транспортного средства, которым он завладел путем обмана, Юрий Р. встретился со своим знакомым на АЗС, убедил того, что мотоцикл принадлежит ему и продал за 900 гривен", - говорится в решении суда.

Во время судебного заседания житель Закарпатья свою вину не признал и объяснил, что договорился с потерпевшим о ремонте мотоцикла. Он действительно забрал его к себе во двор, но позже был вынужден убрать транспортное средство со двора из-за конфликта с тестем.

По словам обвиняемого, тесть угрожал сжечь мотоцикл, поэтому он сначала попытался связаться с потерпевшим, а впоследствии попросил знакомого забрать мотоцикл на неделю к себе. Потерпевший во время судебного заседания объяснил, что обвиняемый сам пришел к нему в гости, пообещал починить мотоцикл и перегнал его к себе во двор. А уже через несколько дней владельцу сообщили, что его "Минск" находится на местном металлоломе, куда его сдали за 900 гривен.

Потерпевший также заявил, что не имеет к подсудимому никаких претензий. Судья Хустского районного суда Ярослав Пицур учел, что обвиняемый совершил не тяжкое преступление, но в содеянном не раскаялся, поэтому решил, что "освобождение его от реального отбывания наказания не будет отвечать требованиям справедливости, а значит, исправление возможно только в условиях изоляции от общества".

Хустский райсуд признал Юрия Р. виновным по ч. 1 ст. 289 УКУ (незаконное завладение транспортным средством) и приговорил к 3 годам лишения свободы (максимальное наказание по этой статье – 5 лет).

Обвиняемый также должен выплатить 817 гривен за проведение товароведческой экспертизы. Житель Закарпатья может обжаловать приговор в течение 30 дней.

Мотоцикл "Минск" суд решил вернуть владельцу.

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