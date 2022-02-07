В России на Курильском острове Парамушир проснулся вулкан Эбеко. Старт активности вулкана попал на видео, снятое очевидцами.

Об этом сообщает YouTube в воскресенье, 6 февраля.

На видео можно заметить, как над вулканом поднимается столб густого дыма.

О высокой активности Эбеко сообщалось еще в мае 2021 года. В административном центре Парамушира Северо-Курильске, находящемся в семи километрах от вулкана, падение пепла не наблюдалось. Угрозу для населения вулкан также не представлял.

На Курильских островах вулкан Эбеко выбросил столб дыма. Источник: YouTube

Ранее мы писали, что на самом большом острове Галапагосских островов Исабела началось извержение вулкана Волк. Это уже второе извержение вулкана за последние семь лет. Вулкан находится примерно в 100 километрах от ближайшего человеческого поселения.

В последний раз этот вулкан извергался в 2015 году после 33 лет "сна". Его активность не повлияла на местную дикую природу.

Также "Страна" сообщала о появившихся в сети видео, как извержение вулкана в Тихом океане вызвало волну цунами в Японии, которая достигала трех метров.