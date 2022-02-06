В третьем эпизоде 12-го сезона вокального шоу "Голос" выступила дочь популярного композитора Константина Меладзе. В эфир запись программы вышла в воскресенье, 6 февраля.

17-летняя Лия Меладзе - средний ребёнок в семье известных музыкантов, дочь от брака Константина Меладзе с Яной Сумм. Она с детства мечтала о сцене, чтобы привлечь внимание знаменитого отца.

"Когда мы ездили в машине, папа слышал, как я подпеваю его песням. Иногда он говорил, что я пою лучше оригинала, а иногда комментировал одним словом "красиво". Мне очень приятно, когда он гордится мной и это меня очень вдохновляет", - прокомментировала Лия.

Лия Меладзе исполнила легендарную песню Hallelujah (Леонард Коэн). К ней повернулись все четыре тренера проекта "Голос", но она выбрала команду Нади Дорофеевой.

Ранее "Страна" сообщала, что дочь композитора Константина Меладзе экстренно госпитализирована. Она опубликовала фото, на которых запечатлена на больничной койке с подключенными к ее телу аппаратами, контролирующими ее состояние.

Мы также сообщали, что вокруг Константина Меладзе разгорелся скандал. Певица Ани Лорак дала откровенное интервью в студии у ведущего Бориса Корчевникова, где намекнула, что продюсер ее домогался. Звезду поддержала и Оля Полякова. Она заявила, что "сама получала предложение подобного рода от этого же человека".