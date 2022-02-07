Не пропустивший с 1964 года ни одну игру Высшей лиги КВН легендарный телеведущий Александр Масляков недавно объявил, что из-за повторного заражения коронавирусом впервые не сможет выйти на сцену.

После этого актер и сценарист Денис Косяков рассказал, что новым ведущим Клуба веселых и находчивых станет Дмитрий Нагиев.

Об этом Косяков сообщил в эфире своего YouTube-канала.

"Секрет раскрыт – я знаю, кто теперь будет вести КВН, как минимум "восьмушки", а дальше видно будет... Итак, новым ведущим КВН будет Дмитрий Нагиев", - заявил Денис Косяков.

В своем видеобращении в официальном аккаунте КВН в Instagram Масляков рассказал, что игру проведут "люди, не чужие КВН, и известные "кавээнщики".

"На первых играх, что меня нет, мы будем приглашать известных кавээнщиков или людей, не чужих нашей передаче, и посмотрим, у кого как с ведением сложится все", - пояснил Масляков.

До этого в телевизионной тусовке ходили слухи, что новым рулевым проекта может стать Иван Ургант. Но оказалось, что выбор пал на другого, не менее популярного ведущего с Первого канала - Дмитрия Нагиева, который уже много раз был членом жюри проекта, а на главном канале страны ведет самые рейтинговые шоу.

Ранее мы писали, что Александр Масляков остался телеведущим игр Клуба веселых и находчивых после увольнения с поста директора Московского молодежного центра "Планета КВН".

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