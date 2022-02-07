Российский шоумен Дмитрий Нагиев прокомментировал слухи о том, что он может стать ведущим первых игр высшей лиги КВН в новом сезоне вместо заболевшего Александра Маслякова. Шоумен уклончиво сказал, что "нет дыма без огня".

Об этом сообщает "РИА-Новости" в понедельник, 7 февраля.

"Да-да, раз появились слухи, то, наверное, нет дыма без огня", – сказал Нагиев.



По словам Нагиева, здесь должно "срастись что-то", "должно понравиться ему, и должен прийтись ко двору он".



"Масляков 60 лет вел КВН, и говорить о том, что кто-то может заменить его, преждевременно. Я отнюдь не берусь сравнивать свой уровень с уровнем Александра Васильевича Маслякова", – добавил Нагиев.

Кроме того, шоумен сказал, что в сложные времена Масляков "тащил" КВН по политическим "косогорам", по стране процветающей, разваливающейся, сложной, непонятной.



"На сегодняшний день Масляков имеет права прийти на игру, не прийти на игру, ошибаться в выборе ведущего… Я делаю то, что я умею, все остальное пусть решит зритель. Для меня основное мерило, главное мерило – это интерес зрителя, на все остальное мне наплевать. Мне важно, что скажет зритель. Все свое творчество, как и думаю, Александр Васильевич, выстраиваю, ставя во главу угла интерес зрителя, поэтому получится у нас – значит, получится, нет – я пойму это", – ответил Нагиев на вопрос, как долго он может быть новым ведущим.

Напомним, что в Instagram-аккаунте КВН было опубликовано видео, в котором Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона шоу. После этого актер Денис Косяков на своем YouTube-канале сообщил, что новым ведущим станет Дмитрий Нагиев.

Ранее "Страна" сообщала, что Александр Масляков ушел с поста главы "Планеты КВН".

Также мы писали о том, что Александр Масляков остался телеведущим игр Клуба веселых и находчивых после увольнения с поста директора Московского молодежного центра "Планета КВН".