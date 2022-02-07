В Великобритании из-за пандемии коронавируса обанкротился старейший паб страны "Ye Olde Fighting Cocks" (Старые боевые петухи), который работал более 1200 лет.

Об этом на странице заведения в Фейсбуке сообщил его владелец Кристо Тофалли.

Тофалли написал, что 4 февраля передал паб во внешнее управление.

"Вместе со своей командой я сделал все, чтобы паб продолжал работать. Тем не менее, последние два года были беспрецедентными для ресторанно-гостиничного бизнеса и нанесли поражение всем нам, кто изо всех сил старался, чтобы этот отмеченный множеством наград паб мог продолжать торговлю в будущем", - гласит запись.

Кристо добавил, что и до пандемии заведению было непросто выжить, так как его давили растущими налогами. Сотрудники составили пятилетний план и надеялись преодолеть эти трудности, но пандемия поставила на нем крест. И без того низкая норма прибыли из-за карантинов не дала возможности выполнить финансовые обязательства в срок.







Ye Olde Fighting Cocks находится в городе Сент-Олбанс в Хартфордшир недалеко от Лондона. Согласно информации на сайте паба, заведение было основано примерно в 793 году. Однако здание, в котором оно сейчас находится, несколько моложе - оно было построено в XI веке.

По одной из легенд, в пабе на одну ночь останавливался сам лорд-протектор и полководец Оливер Кромвель.

Заведение пережило много катаклизмов, включая бушевавшую в Лондоне и окрестностях чуму 1665-1666 годов, а также завоевание страны норманнами, когда в 1066 году Англию покорила армия Вильгельма Завоевателя. Проработавший 1229 лет паб внесли в книгу рекордов Гиннесса как самый старый в Британии. Однако коронавирус его доконал.

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