В Жидачевском районе Львовской области отец избил сына, который отказался идти в церковь. Неадекватного родителя за такой поступок оштрафовали в суде на 170 гривен.

Об этом сообщает издание "Волынь" со ссылкой на решение суда.

"Подозреваемый рассказал, что утром 9 января 2022 собирался в церковь. Когда он вошел в комнату сына, тот заявил, что не пойдет в храм. Тогда отец вырвал из рук сына мобильный телефон. На это потерпевший нецензурно высказался в сторону мужчины. Поэтому отец ударил сына по лицу. После этого нападающий достал свой ремень, чтобы проучить парня. Пострадавший открыл окно и спрятался на подоконнике", - говорится в судебных материалах.

Когда в комнату вошла мать парня, отец вышел из комнаты сына и пошел в храм. Подозреваемый рассказал, что против жены он не совершал насилия.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 173-2 КУоАП и оштрафовал на 170 гривен. Также он должен уплатить 496 гривен и 20 копеек судебного сбора.

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