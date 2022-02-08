Вчера глубоко за полночь закончились переговоры президентов России и Франции в Москве.

Главной темой для разговора стала Украина, исполнение Минских соглашений и деэскалация по Донбассу. А также европейская безопасность - в контексте предложенных Россией мер по стратегической стабильности.

Макрон и Путин заявили, что французский президент повезет в Киев какие-то новые предложения по урегулированию конфликта. Какие это предложения - станет понятно в ближайшие дни. Но внимание на себя обратила еще одна мини-сенсация.

Говоря о том, что в Украине идут политические репрессии, Путин внезапно предложил политическое убежище Порошенко, против которого сегодня расследуется дело о госизмене.

Экс-президент уже прокомментировал предложение, которое прозвучало в Кремле. Активно его обсуждают и в соцсетях.

Что предложил Путин и как ответил Порошенко

Тема Порошенко всплыла у Путина, когда он критиковал Киев за неисполнение Минских соглашений. И затем перешел на более широкую тему - преследование украинской оппозиции и закрытие телеканалов.

В этом контексте предполагалось, что речь о куме российского президента и сопредседателе ОПЗЖ Викторе Медведчуке. Который сейчас под домашним арестом по "угольному делу" о торговле с "ДНР" и "ЛНР".

Но Путин внезапно вспомнил иного фигуранта этого дела - Порошенко.

"Обратил внимание господина президента (Макрона - Ред.) и на массовые систематические нарушения прав человека на Украине. В стране закрываются неугодные СМИ, устраиваются гонения на политических оппонентов.

Кстати говоря, в своё время, когда господин Порошенко был ещё президентом Украины, я ему говорил, что, если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда много иронизировал по этому вопросу, но сегодня хочу подтвердить свои предложения.

Несмотря на наши серьёзные расхождения по этому вопросу, по вопросу урегулирования на Донбассе, и я считаю, что он наделал много ошибок в этом направлении, но всё-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная "заявка на успех" действующего сегодняшнего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", - заявил президент России.

Потом он вернулся к этой теме снова и повторил свое предложение. То есть это был, видимо, не экспромт, а некая домашняя заготовка, которую повторили ради усиления эффекта. Во второй раз Путин увязал это с Минскими соглашениями, которые подписал Порошенко.

"Сейчас на того же Порошенко накатывают, теперь обвиняют его в госизмене, намекают на то, что он подписывал Минские соглашения. Да, он подписывал соглашения, ну и что? Вся страна это приняла. Это подтверждено резолюцией Совета Безопасности ООН.

Я же не шутил, когда говорил: "Знаешь, придет еще время, мы готовы будем предоставить тебе политическое убежище по гуманитарным соображениям". Не потому, что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям. Так и знал, что так будет, как в воду глядел. Так и произошло. Вот, пожалуйста, теперь он там под следствием", - сказал хозяин Кремля.

Той же ночью Порошенко написал ответ. Он заявил, что его уголовное дело - это "подарок Зеленского Путину" и теперь президент РФ это якобы сам и подтвердил.

Поэтому Зеленского он призвал "прекратить радовать Путина", а "Владимира Владимировича" - перестать опекаться украинской политикой. Но прямо от предложения убежища, что характерно, не отказался. И вообще было видно, что писали этот ответ наспех, а потому не сильно понятна его логика: почему его уголовное дело - это подарок Зеленского Путину, если Путин предложил Порошенко политическое убежище?

Почему Путин вспомнил о Порошенко?

Внезапный поворот риторики российского президента вчера всех, конечно, удивил. Хотя бы потому, что бывший украинский президент весьма токсичная для России фигура.

Именно Порошенко последовательно разрывал связи с РФ, развернул в Украине маховик политических репрессий против тех, кто выступал за мир с Россией. Он же продвигал нарративы крайнего национализма, запрещая русский язык и проводя скандальную декоммунизацию, а также инициировал глубокий церковный раскол, создав ПЦУ и организовав давление госструктур на УПЦ.

Также именно его россияне обвиняют в раскручивании боевых действий на Донбассе, обстрелах городов "ЛДНР" и срыве дипломатических усилий.

Поэтому вряд ли политическое убежище состоится, если бывший президент действительно каким-то чудом окажется на территории РФ. И в этом контексте предложение укрыть Порошенко в России, конечно, в первую очередь звучит как некий троллинг с определёнными политическими целями (о которых скажем чуть ниже).

Впрочем, возможно, Путин действительно говорил об этом с Порошенко, с которым они в свое время общались по телефону в достаточно дружелюбном тоне. Причем, судя по тому что речь зашла об убежище, Порошенко, видимо, говорил Путину, что не может выполнить "Минск-2" из-за опасений раскрутки майдана.

И сейчас российский президент вспомнил этот разговор как свидетельство того, что его прогноз сбылся. Тем более что эта история ложится в контекст нынешних претензий Москвы к Киеву - неисполнение Минских соглашений.

При этом одним из главных аргументов украинской власти, почему нельзя их исполнять, являются опасения массовых акций протеста против "капитуляции". А главным их застрельщиком может стать именно Порошенко, который уже давно обвиняет Зеленского в неких тайных соглашениях с Кремлем относительно реализации Минских соглашений.

Путин же еще раз напомнил на весь мир, что именно Порошенко эти соглашения подписал, перешел все "красные линии" (которые он сейчас рисует Зеленскому) за что и заслуживает политического убежища в России.

По "гетману" это довольно сильный пиар-удар, который уже подхватили сторонники Зеленского. И, если Зе действительно решится пойти на выполнение Минских соглашений, а Порошенко будет пытаться организовать против этого бунт, экс-президенту в ежечасном формате будут напоминать о словах Путина про убежище.

Но это если Зеленский решит пойти на выполнение Минских соглашений, на что пока ничего не указывает. Он и его соратники клеймят "Минск-2" сейчас похлеще Порошенко.

Поэтому, скорее всего, эта история выродится в обмен пиар-ударами двух противоборствующих лагерей. Зеленский и Ко будут клеймить Порошенко как агента Путина (в духе "жму руку, обнимаю"), а Порошенко - записывать гневные видео, как Путин с Зеленским вместе сговорились уничтожить его рейтинг.

От "дестабилизации" до "плана Б"

По поводу "убежища Порошенко" в Сети звучат уже разные версии.

Директор Института будущего и экс-нардеп от БПП Вадим Денисенко, например, пишет, что "в Офисе президента на Минск почти согласились и сейчас ведут консультации с рядом политологов, журналистов и блоггеров о том, как правильно коммуникировать эту историю".

"И одним из главных тезисов будет то, что именно Порошенко привел к этой ситуации", - предполагает Денисенко.

Другие пользователи столь серьезно к словам Путина не отнеслись.

"Теперь у гетмана официально есть план Б", - пишет спецкор "Страны" Олеся Медведева.

Также в Сети появился мем с "благодарностью" Порошенко за предложение Путина.