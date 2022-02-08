Нетрезвый водитель повредил постамент скульптуры в Черкасской области. Фото: Нацполиция

В Черкасской области нетрезвый водитель автомобиля Volkswagen въехал в скульптурную композицию "Сердце Украины" и повредил постамент.

Об этом сообщает в Facebook полиция Черкасской области во вторник, 8 февраля.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 февраля около 15:30 часов недалеко от Шполы. Водитель автомобиля Volkswagen заехал на территорию постамента "Географический центр Украины" и въехал в постамент. После чего водитель скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении правоохранителей.

Сотрудники полиции оперативно установили и нашли правонарушителя.

За рулем Volkswagen находился 35-летний житель города Ватутино. Он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Мужчина прошел проверку на состояние алкогольного опьянения в больнице. Результат оказался положительным – 2,2 промилле, что в одиннадцать раз превышает допустимую норму (0,2 промилле).

Полицейские составили на водителя три протокола по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения), ст. 122-4 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) и ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества), а также вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 КУоАП.

Административные материалы переданы в суд.

 

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