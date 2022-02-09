Под Киевом мужчина пришел в гости к знакомому и между ними возник конфликт, который перерос в драку. Хозяин квартиры ударил своего гостя ножом в шею, в результате тот скончался в больнице от полученных травм.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Инцидент произошел 7 февраля около пяти часов вечера. 50-летний мужчина пришел в гости к своему 41-летнему знакомому, между мужчинами завязался конфликт и гость ударил хозяина квартиры кулаком, а тот взял кухонный нож и ударил им своего гостя в шею.

После этого раненный мужчина пришел к соседке, рассказал ей о произошедшем и попросил вызвать "Скорую помощь", но спасти его не удалось - в больнице сужчина умер от полученных травм.

"В Киевской области задержали правонарушителя "по горячим следам" в порядке ст. 208 УПК. Им оказался 41-летний уроженец столицы, временно снимавший жилье в Белой Церкви. Впоследствии в медицинском учреждении в организме мужчины обнаружили 2,5 промилле алкоголя", - сказано в сообщении.

Напомним, в Полтаве мужчина напал с ножом на двух посетителей ТРЦ.

Также сообщалось, что в Киеве пьяная женщина ударила ножом в спину своего 4-летнего сына.