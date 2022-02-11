В Южно-Украинскую атомную электростанцию (АЭС) поступило сообщение об угрозе взрыва. В АЭС назвали это диверсией или актом ядерного терроризма.

Об этом сообщила служба физической защиты предприятия.

Сообщение об угрозе АЭС получила в среду, 9 февраля. В связи с этим на станции провели проверку "в целях предотвращения, выявления и прекращения возможных актов террористического или диверсионного характера", задействовав антитеррористический штаб. Бомбу не нашли.

"Во время поисковых мероприятий предметы с признаками взрывного устройства на территории атомной станции не обнаружены. Личный состав воинской части, обеспечивающий охрану и оборону ЮУАЭС, а также отряд военизированной охраны предприятия переведен в режим усиленного дежурства", - рассказали в АЭС.

В настоящее время атомная станция работает в штатном режиме.

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