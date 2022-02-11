В Киеве местные власти планируют запретить продажу картин, сувениров и прочей продукции на Андреевском спуске, а также на Десятинной и Владимирской улицах. В Киевском городском совете намерены разместить продавцов на Аллее художников и Пейзажной аллее.

Об этом говорится в соответствующем протоколе КГГА от 28 января.

Документ предусматривает, что до 14 февраля этого года Подольская районная госадминистрация должна разработать план-схему, согласно которой продавцов сувениров переместят на новые торговые места.

До 1 марта продавцы сувениров и картин должны будут переехать на новые локации.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на Андреевском спуске, где после реставрации открылась Андреевская церковь, внезапно появился памятник писателю Николаю Гоголю. О его установке не было никаких анонсов, обсуждений и конкурсов.

Также мы информировали о том, что в центре столицы в конце рабочей недели, 11 июня 2021 года, произошло очередное коммунальное ЧП. На Андреевском спуске прямо посреди дороги забил фонтан - видимо, из-за прорыва подземных коммуникаций.