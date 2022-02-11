Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев сообщил, что заменит Александра Маслякова, который повторно заразился коронавирусом, в роли ведущего КВН на время его болезни, но будет не единственной такой заменой.

Об этом Дмитрий Нагиев рассказал "РИА-Новости" в пятницу, 11 февраля.

"Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я - первый из них", - пояснил шоумен.

Напомним, что в Instagram-аккаунте КВН было опубликовано видео, в котором Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона шоу. После этого актер Денис Косяков на своем YouTube-канале сообщил, что новым ведущим станет Дмитрий Нагиев.

Мы писали о том, что Дмитрий Нагиев не отрицал, что он станет новым ведущим КВН вместо заболевшего Маслякова. По словам Нагиева, здесь должно "срастись что-то", "должно понравиться ему, и должен прийтись ко двору он". Кроме того, шоумен сказал, что в сложные времена Масляков "тащил" КВН по политическим "косогорам", по стране "процветающей, разваливающейся, сложной, непонятной".

Также "Страна" сообщала, что Александр Масляков остался телеведущим игр Клуба веселых и находчивых после увольнения с поста директора Московского молодежного центра "Планета КВН".