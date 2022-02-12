На севере Москвы из окна 13-го этажа с криком "За ВДВ!" выпрыгнул пьяный мужчина - уроженец Курской области. Он приземлился в сугроб, стал жаловаться на боль в ноге, а затем впал в кому.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на собственные источники.

По словам источника издания, этот инцидент произошел в четверг, 10 февраля. Москвичка поссорилась со своим супругом за ужином из-за того, что он употреблял спиртные напитки. Женщина обиделась и ушла в другую комнату, но вскоре она услышала звук открывающегося окна и крик мужа "За ВДВ!".

Ранее "Страна" сообщала, что под Запорожьем подросток покончил с собой, прыгнув с 14 этажа. Очевидцы утверждали, что юноша пошел на столь отчаянный шаг из-за несчастной любви.

Также мы писали, что в Одессе пожилая женщина выбросилась из окна седьмого этажа многоэтажки по ул. Генерала Петрова. Ее обнаружили на земле, возле многоэтажного жилого дома.

Кроме того, мы информировали, что в Черновцах мужчина выпил, поругался с сожительницей и выпал из окна 8-го этажа. От смерти его спасла спутниковая антенна соседки с седьмого этажа, на которую он приземлился.