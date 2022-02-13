Онлайн-кинотеатр Hulu объявил о продолжении легендарного мультсериала "Футурама".

Об этом сообщает издание Deadline.

Сервис заказал производство 20 новых серий, которое начнется в текущем месяце. Премьера запланирована на 2023 год. Кроме того, к проекту были привлечены его старые участники.

В продолжении Билл Уэст будет озвучивать Фрая, а Кэти Сагал - Лилу. К актерскому составу также присоединились Лорен Том, Фил ЛаМарр, Дэвид Херман, Тресс МакНилл и Морис Ламарш. В продюсерский состав вошли Мэтт Гренинг и Дэвид Сэмюэл Коэн.

"Футурама" - американский научно-фантастический сатирический мультсериал, созданный Грейнингом и Коэном, авторами "Симпсонов". На данный момент сериал состоит из семи сезонов и четырех полнометражных анимационных лент: "Большой куш Бендера", "Зверь с миллиардом спин", "Игра Бендера" и "В дикие зеленые дали".

23 апреля 2013 обнародовано официальное заявление о том, что эпоха "Футурамы" на "Comedy Central" закончилась, а седьмой сезон - последний в истории сериала.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Симпсонах" заменили белого актера, который озвучивал чернокожего персонажа. Замена произошла после того, как в июне позапрошлого года продюсеры сериала заявили, что в "Симпсонах" белые актеры больше не будут озвучивать цветных персонажей.

Также мы писали, что Disney начал предупреждать зрителей об "устаревших культурных представлениях" в мультиках.