Утро субботы началось с провокации против "Страны".

Причём по тем же лекалам, которые были отработаны во времена Порошенко.

В 6 утра в квартиру к журналисту "Страны" Вячеславу Селезневу вломились полицейские с решением суда на обыск по статье 317 часть первая - организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Как следует из текста постановления суда, 12 и 14 января 2022 года какие-то "свидетели" пребываючи в подъезде дома, где живет Вячеслав, якобы почуяли из его квартиры "химический" запах и сообщили об этом в полицию. Которая и пришла сегодня с обыском искать у нашего журналиста "нарколабораторию".

Естественно, ничего не нашли, что и указано в протоколе обыска. К настоящему времени полиция уже покинули квартиру нашего журналиста.

Кроме того, что важно, 12 и 14 января Вячеслава не было в Киеве. Он находился на своей малой родине в Херсонской области, где ему делали операцию. И вернулся в Киев только 16 января.

То есть это чистая фабрикация дела.

А теперь самое интересное: Вячеслав Селезнев - это тот самый журналист "Страны" против которого уже фабриковали дело и тоже по наркотикам во времена Порошенко.

Помните знаменитую историю с "агентом Пушкиным"?

В 2018 году Вячеслав сфотографировал виллу президента Петра Порошенко в испанском городе Марбелья.

После чего полиция попыталась "пришить" Селезневу дело об употреблении и хранении наркотиков. И шантажируя этим делом его хотел завербовать сотрудник СБУ Александр Хаиндрава (мы его прозвали "агент Пушкин")

"Страна" 10 дней следила, записывала и документировала Харндраву, который требовал, чтобы наш журналист поставлял ему информацию о том, что происходит в редакции.

В случае отказа от сотрудничества обещал большие неприятности (вплоть до избиения, тюрьмы и проблем у мамы).

Мы опубликовали серию материалов об этом, вопрос рассматривался на заседании Комитета Рады по свободе слова. По итогу сфабрикованное дело против Вячеслава рассыпалось.

Но теперь, уже при Зеленского, власти решили вновь кошмарить нашего журналиста по тем же порошенковсим лекалам.

"Страна" рассматривает этот случай как прямое давление на нашего журналиста и на редакцию, которая в последние месяцы находится под беспрецедентным давлением властей после введения незаконных и преступных санкций СНБО против нашего издания и главного редактора Игоря Гужвы.

Мы требуем от властей прекратить запугивание и шантаж наших журналистов.

И четко заявляем, что, несмотря на все давление, "Страна" продолжит работать.