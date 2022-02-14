Сегодня, 13 февраля, было совершено нападение на группу журналистов издания "Украинская правда" в Днепре около VIP-терминала аэропорта.

Как сообщил журналист Михаил Ткач, на группу напала вооружённая охрана. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и удалили видео.

По данным журналиста, около VIP-терминала аэропорта к видеооператору издания Ярославу Бондаренко, который выполнял редакционное задание, подошли несколько человек и потребовали удалить отснятое видео.

"Когда Ярослав отказался, один из мужчин начал угрожать ножом, заставил оператора "УП" назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео. Другой мужчина начал заламывать руки водителю"УП". Мужчины не представились", - рассказал журналист.

По мнению пострадавших сотрудников СМИ, неизвестные оказались представителями охраны, при этом в издании заявили, что "находившаяся на месте происшествия полиция была бездейственной".

"Страна" узнала, кто сегодня напал на съемочную группу "Схем" возле VIP-терминала аэропорта в Днепре.

В распоряжении "Страны" оказалось фото автомобиля, на котором передвигались нападавшие.

Как выяснила "Страна", авто оформлено на ТОВ "ИГ "ТРАНССТРОЙИНВЕСТ".

Одним из конечных бенефициаров этой компании является Александр Петровский, известный также как днепровский криминальный авторитет по кличке Нарик.

О том, кто такой Нарик "Страна" подробно рассказывала здесь.

В последнее время он близок к влиятельному олигарху Игорю Коломойскому.