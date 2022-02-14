Сегодня, в День Святого Валентина, влюблённые (точнее - один из них), которые год назад сковали себя цепью, продают ее на NFT за 3 млн долларов.

Александр Кудлай, который год назад, 14 февраля, связал себя со своей девушкой цепью на 123 дня, выпускает цифровую NFT коллекцию. Об этом сам Александр сообщил "Стране".

Она состоит из 27 видеороликов: 26 звеньев той самой цепи, что связывала руки влюблённых, и 1 пломба, с помощью которой отслеживалась чистота эксперимента для регистрации в Национальном Реестре Рекордов Украины.

1 NFT Art = 1 видеоролик + 1 физическое звено.

NFT Art – объект искусства, а именно в этой коллекции – видеоролик, созданный на базе NFT токена, который является гарантом подлинности и уникальности подобного контента. Токен исключает возможность подделать арт и гарантирует владельцу возможность купить видео, которое не просто имеет интересное значение, а и существует в единственном экземпляре в метавселенной и в физическом виде.

Презентация NFT коллекции пройдёт в Киеве 17 февраля.

Будут показаны 27 роликов, которые будут выставлены как аукционные лоты на самом известном NFT маркетплейсе – OpenSea. Продажа будет происходить в режиме живых торгов, которые продлятся 2 недели (до 28 февраля включительно).

Цена каждой позиции стартует от $123 000.

Вырученные с аукциона средства Александр планирует потратить на строительство и содержание детского дома в Киеве вместительностью 300 человек.

Влюбленные сообщили о разлуке после эксперимента с цепью. Фото: соцсети

К слову, как сообщала "Страна", после завершения эксперимента влюблённая пара рассталась. О планах продать на аукционе цепь, которая их связывала, сама пара ранее сообщала "Стране". Спустя год после перформанса Александр все же решил монетизировать их историю.

Виктория, бывшая возлюбленная Александра, в проекте с аукционом не участвует. По словам Александра, он ей не интересен.