Переписка США и России по теме "Большой сделки" (или официально - стратегической стабильности) продолжается.

Сегодня Москва передала Вашингтону и НАТО очередное послание. Это реакция на предложения Запада, которые тот выдвинул в ответ на письмо России, написанное еще в декабре.

К слову, произошло это ровно через два месяца, как РФ сделала первый шаг в этом направлении (17 декабря 2021 года).

"Страна" анализирует этот документ и предысторию его появления.

О чем вообще эти переговоры?

В декабре, после переговоров Путина и Байдена, Россия представила свой проект по гарантиям безопасности. Он предусматривал:

отказ от расширения НАТО, юридические гарантии непринятия Украины и Грузии;





сворачивание инфраструктуры НАТО вблизи российских границ до уровня 1997 года, когда в Альянсе еще не было стран Восточной Европы;





отказ размещать ракеты малой и средней дальности на чужой территории, а также на своей, если они достают до США или России (то же касается и других стран НАТО);





стороны выводят свое ядерное оружие из других стран (то есть США должны будут забрать ракеты из Европы);





стороны исключают друг друга из списка вероятных противников;





вводится принцип "неделимости безопасности", которые предусматривает, что никакая страна не может обеспечивать свою безопасность в ущерб другим странам.

Предложения были переданы американцам и Альянсу, а затем выложены в публичный доступ (против чего Запад возражал). В целом это, конечно, было сценарием капитуляции НАТО - или как минимум отката всех позиций Альянса на период после распада СССР (включая вывод войск).

После чего прошли три раунда консультаций: в Женеве и Брюсселе и саммит Россия-НАТО. По ним стало понятно, что Запад готов обсуждать лишь часть российских предложений, которые касаются отвода вооружений. В том числе гарантии неразмещения наступательных систем в Украине.

В конце января США дали письменный ответ России на предложения по гарантиям.

Там уже прямым текстом заявлялось, что Вашингтон согласен дать гарантии, что в Украине не будет ни иностранных войск, ни баз, ни ракет. Также прозвучали обязательства не размещать ядерное оружие в отдельных странах Восточной Европы.

При этом от России требовали отвести войска от Украины и также отвести угрожающие системы от европейских стран Альянса (плюс не размещать их в Беларуси).

Москва еще тогда заявила, что не удовлетворена. Основные вопросы - гарантии от расширения НАТО, вывод его инфраструктуры на уровень 1997 года - Запад проигнорировал. Более того, начал демонстративно накачивать войсками восточный фланг Альянса, а Украину - оружием.

На днях Путин согласовал передачу Западу ответа России на контрпредложения американцев. И вот сегодня МИД РФ их опубликовал.

О чем говорится в ответе России

Опишем документ по пунктам, на которые он разбит.

Главное. Москва пишет, что конструктивного ответа на свои базовые предложения она не получила.

"Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год", - говорится в документе.

Россия пишет, что предложения отвести войска по ее собственной территории неприемлемы. И предупреждает, что если "конструктивного" ответа не будет, последуют меры военно-технического характера.

Украина. Москва комментирует выписанные американцами претензии к сосредоточению войск вокруг Украины. РФ говорит, что вторгаться в Украину не собирается. И считает, что США запустили эту кампанию, чтобы обесценить российские предложения по безопасности. А также оказать давление на Кремль.

Далее в документе идет полемика с американцами, которые обвиняют РФ в оккупации Крыма и войне на Донбассе. Москва настаивает, что Крым никто не оккупировал, он по своей воле ушел под Россию, а войну на Донбассе начала Украина, и это вообще внутриукраинский конфликт.

Авторы документа перечисляют шаги, которые нужны по деэскалации вокруг Украины.

"Это – принуждение Киева к выполнению "Комплекса мер", прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории", - говорится в ответе.

В документе повторяется тезис Путина, высказанный им на встрече с Макроном. В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что Киев попытается силой вернуть Крым, втянув США и их союзников в прямой вооруженный конфликт с Россией "со всеми вытекающими последствиями".

В Москве также критикуют согласие американцев обсуждать сокращение сил и средств только в увязке с позицией российских войск на территории собственно России (Штаты требуют отвести их от украинских границ).

И еще важное - согласие США не размещать в Украине военных или наступательное оружие не интересно России без вывода всех "лишних" войск НАТО из стран Восточной Европы.

На что согласна Москва. Среди пунктов, которые РФ готова обсуждать и "брать в работу", - предложение Запада по верификации системы ПРО в Польше и Румынии, которую из оборонительной можно превратить в наступательную.

Также Москва готова обговаривать предложения по полетам ядерных бомбардировщиков и подлодок. А также меры недопущения столкновений на море и в воздухе.

При этом в РФ заявляют, что американцы просто пересказали уже ранее звучавшие российские предложения. Также делается уточнение, что это вопросы второго порядка, и подменять ими основные пункты нельзя.

В общем, если резюмировать, то 99% ответа России занимает полемика с американцами. То есть, если судить лишь из этого документа, стороны за два месяца переговоров ни к чему так и не пришли. И признаков "Большой сделки" не просматривается.