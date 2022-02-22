Во вторник, 22 февраля, на календаре уникальная зеркальная дата - 22.02.2022. Она читается одинаково в обоих направлениях, поэтому это еще и дата-палиндром, что встречается крайне редко.

Астрологи наделяют такие дни особым влиянием на судьбу и говорят, что сегодняшний "День шести двоек" может принести масштабные перемены. Энергию двоек усилит еще и то, что это 22-й лунный день, а также вторник - второй день недели.

Что же советуют астрологи? Придерживаться определенных правил и загадывать желания, ведь благодаря энергии дня есть большие шансы, что они сбудутся.

Что сегодня нежелательно делать

Ссориться, конфликтовать, желать зла, ругать себя, вспоминать старые обиды. Все зло отразится, как в зеркале, и вернется к тому, кто его сеет. А мысли буду иметь тенденцию материализоваться. поэтом плохие прогнозы и опасения могут осуществиться.

Ссоры сегодня ничего хорошего не принесут

Что хорошо делать

Мыслить позитивно, налаживать отношения, мириться, начинать новые отношения, запускать бизнес, новые проекты, признаваться в чувствах, загадывать желания, строить планы, делать предложение о замужестве.

Любое принятое сегодня решение может отразиться на вашей судьбе, так что старайтесь принимать их в спокойном состоянии и с положительными эмоциями.

Сегодня хороший день, чтобы примириться, начать отношения

Как загадывать желания

Зеркальный день будет способствовать исполнению желаний, достижению важных целей, осуществлению планов.

Он максимально подходит для того, чтобы расписать свои планы, определиться в каком направлении двигаться, понять, какие у вас главные ориентиры, ценности, стремления и желания.

Для достижения конкретного желания астрологи советуют максимально точно его продумать и сформулировать. Ощутить всю его силу. А затем записать, чего вы хотите.

Важно, что Вселенная будет помогать им исполниться, только если это ваши истинные желания, основанные на ясном понимании, кто вы и чего на самом деле хотите. Если же это ложные мотивы в угоду обществу или навязанным стандартам, основанные на страхах, то они, увы, не осуществятся.

Также исполнятся только те замыслы, которые сами по себе чисты и добры и касаются только вас. Желать за другого и вместо другого человека не получится.