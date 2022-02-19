Командование ВСУ сообщает о гибели двоих и ранении четверых украинских военных в Донбассе в субботу, 19 февраля.

Всего, по подсчетам армии Украины, с начала суток было совершено 70 нарушений режима прекращения огня, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения,

Также в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших", - сообщили в штабе.

Утром в субботу сообщалось о гибели одного военнослужащего ВСУ в районе ООС.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".