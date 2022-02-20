Вчера Владимир Зеленский произнес в Мюнхене речь, которая была полна обид на Запад и требований активнее помогать Украине.

В общем получилась как бы "Мюнхенская речь Путина", только в исполнении уже не российского президента, а украинского.

Впрочем, аналогия здесь весьма поверхностная. Путин в 2007 году очертил системные противоречия России с НАТО и США. И позже много лет вел курс по купированию озвученных в Мюнхене угроз российской безопасности.

Зеленский же наоборот - критиковал Запада за недостаточную "любовь" к Украине. И жаловался, что Киев не берут в евроатлантические структуры. Но при этом никакой своей повестки не выдвигал. И обижался, что Запад дает деньги лишь под требование неких "реформ".

В целом, после речи украинского президента создалось впечатление, что ситуация и с нынешней эскалацией вокруг Украины загоняется в очень глухой тупик, выход из которого легким не будет.

"Страна" проанализировала "Мюнхенскую речь Зеленского".

О чем заявил Зеленский в Мюнхене

Президент начал с остроты. Довольно странной, к слову. Рассказывая про обстрел школы на Донбассе, он заявил, что дети "идут не в НАТО, а на уроки".

"С одной стороны – школа, с другой – снаряд, прилетающий на школьный двор. А рядом – 30 детей. Которые идут… нет, не в НАТО, а на уроки, в школу", - сказал Зеленский. Видимо, намекая, что дети, да и вся Украина должны все же идти в Альянс.

Но не идут, потому что сломана архитектура мировой безопасности.

Она, по словам Зеленского, "хрупкая, требует обновления. Правила, о которых мир договорился десятки лет назад, больше не работают". Не работают они, потому что Россия аннексировала часть территории Украины, а мир на это взирал равнодушно, если пересказать вкратце пару абзацев из речи Зе.

Правда, если следовать его логике, то в Европе это случилось еще в конце 90-х, когда после бомбежек Югославии Запад отделил от нее Косово и признал его независимость.

Президент Украины привычно обрушился сначала на ООН, которая проигнорировала "Крымскую платформу" (к слову, сейчас давно заглохшую инициативу). Потом на страны Запада, от которых "нужны действия".

"Мы ценим любую помощь, но все должны понимать – это не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить или напоминать", - упрекал Зеленский. Обосновал он это тем, что Украина - "военный щит" и "сдерживает одну из крупнейших армий мира".

То есть, по мнению Зеленского, Россия намерена напасть на Европейский союз. Хотя почему он так считает - не объяснил.

Затем начались упреки за нагнетание паники о "вторжении".

"Чтобы действительно помочь Украине, не нужно постоянно говорить только о датах вероятного вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря. Нам гораздо больше нужны другие даты", - заявил Зеленский.

"Другие даты" - это сроки вступления Украины во-первых, в Евросоюз.

"С 2014 года Россия убеждает, что мы избрали ошибочный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и доказывать действиями, что это неправда?", - вопрошает Зеленский.

Во-вторых, сроки вступления в НАТО: "Нам говорят: дверь открыта. Но пока посторонним вход воспрещен. Если не все члены Альянса хотят нас видеть или все члены Альянса не хотят нас видеть, скажите честно".

В этом контексте Зе решил опровергнуть слова Путина о том, что вступление Украины в НАТО может вызвать ядерную войну, если Киев попытается силой вернуть Крым.

"Они (Россия - Ред.) невнимательно читали статью 5 Устава НАТО: коллективные действия предусмотрены для защиты, а не нападения. Крым и оккупированные районы Донбасса обязательно вернутся в Украину, но только мирным путем".

Но пока мирный путь невозможен, поскольку на Донбассе идут массированные обстрелы. По той же причине буксует Минский процесс, считает Зеленский. Он заявил, что именно Украина делает все, чтобы сдвинуть с мертвой точки политическую часть "Минска". Хотя это, конечно, не так.

"Украина делает все возможное, чтобы сдвинуть обсуждение и политических вопросов. В ТКГ, в Минском процессе лежат наши предложения – драфты законов, но все заблокировано – никто о них не говорит", - возмутился президент.

Впрочем, о них действительно никто не говорит, потому что ни о каких "драфтах" до сих пор Украина не говорила. И в ТКГ также не заявляли, что их получали.

Далее Зеленский снова перешел к вопросу того, что Украина защищает НАТО. И планирует это делать и дальше.

"Надеюсь, никто не думает об Украине, как об удобном и вечном буфере между Западом и РФ. Этого не будет никогда. Этого никто не допустит. Иначе – кто следующий? Государства НАТО вынуждены будут защищать друг друга?", - спросил президент.

В контексте того, что Москва требует фактически нейтрального статуса Украины, Зеленский, получается, говорит, что этого не будет. Очевидно, что такая позиция будет накалять геополитическое противостояние, а не вести к разрядке.

Далее украинский президент перешел к конкретным предложениям. Он заявил, что у Киева есть "право требовать перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности и мира".

"Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума (по нему Украина в 1994 году отказалась от ядерного оружия - Ред.). Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению", - заявил Зеленский, что было многими воспринято как угроза того, что Украина начнет разрабатывать собственное ядерное оружие (но об этом подробнее ниже).

Второе его предложение - собрать еще один аналогичный саммит, но уже в расширенном формате.

"Также я предлагаю в ближайшие недели созвать саммит государств – постоянных членов Совбеза ООН с участием Украины, Германии и Турции с целью решения вызовов безопасности в Европе. И наработки новых, действенных гарантий безопасности для Украины. Гарантий сегодня, пока мы не являемся членом оборонного Альянса", - сказал президент.

Далее Зеленский набросал план того, чего хочет Украина:

предоставление Украине "четкой европейской перспективы",

четких и обозримых временных рамок вступления в НАТО

создать для Украины Фонд устойчивости и обновления

запустить программу ленд-лиза, поставок новейших вооружений.

выработать пакет превентивных санкций против России.

гарантировать энергетическую безопасность Украины

"Все эти вопросы требуют ответов. И пока вместо них – тишина", - констатирует Зеленский.

Тут интересно, что в обоих форматах, которые созывает Украина - по Будапештскому меморандуму и стран-членом Совбеза ООН - участвует Россия. Непонятно, как именно Зеленский видит, чтобы Москва вырабатывала против себя пакет санкций или запускала "ленд-лиз".

После того, как Зеленский сказал речь, он ответил на вопросы главы Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера. И добавил к своим тезисам еще несколько пунктов, дополняющих недовольство Западом.

Во-первых, он передал свою беседу с одним их лидеров западных стран, который убеждал Зеленского в неминуемости российского "вторжения". Но при этом, возмутился Зе, на Западе отказываются даже публиковать список санкций, которые за это последуют.

То есть, на Банковой ведут к тому, что с "вторжением" что-то не так, и Украиной явно пытаются манипулировать.

Во-вторых, он рассказал, как именно манипулируют.

Зеленский возмутился, что на панических настроениях начала падать гривна. А западные страны отказываются выделять кредиты на ее поддержание без политических условий.

"Дайте безусловные деньги. Почему, когда каждый раз нам выделяют те или иные суммы, то вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, десять реформ?", - удивился президент.

То есть, по сути, паника из-за "вторжения" вынудила украинскую власть снова просить финансовых гарантий у стран Запада (до этого такой необходимости не было, чему благоприятствовала конъюнктура на внешних рынках для экспортной продукции).

Но деньги дают лишь под условие реформ, выгодных Западу. Иными словами, вся эта история резко усиливает зависимость Украины от западных стран. И раздраженная тональность Зеленского, который вряд ли сам верит в то, что "Украина сдерживает армию России", связана, судя по всему, именно с этим.

Главные выводы из речи Зе

Речь Зеленского интересна несколькими аспектами.

1. Стало более-менее понятно, почему он так спокойно воспринимает все угрозы как с Запада, так и с Востока по поводу скорой войны и "вторжения".

Судя по всему, он думает, что его "разводят".

Запад, как считает Зе, "разводит" его угрозой российского "вторжения", чтоб сделать более послушным по широкому перечню вопросов - от выполнения Минских соглашений до назначения главы САП.

Москва, по мнению Зеленского, "разводит" эвакуациями и мобилизациями, а также подрывом уазика "главы народной милиции", чтоб создать повод для признания "ЛДНР" Россией.

То есть, это все, с точки зрения Зе, не очень важно и никакой войны не будет.

2. При этом вся речь украинского президента - это, по сути, признание того, что без внешней подпитки, никаких своих задач Украина выполнить не в состоянии. И пусть Зеленский не просит, а требует денег, оружия и гарантий - суть от этого не меняется.

Необходимость постоянных внешних вливаний очевидно говорит о том, что экономико-политический курс, который проводит украинская власть в целом за последние годы, размывает ее суверенитет.

Ведь если ты нуждаешься в займах, то будешь в любом случае выполнять желание кредиторов. И выход здесь только один - снижать эту зависимость. А это задача потруднее, чем годами заявлять, что "весь мир нам должен".

То есть мы имеем дело не с системными антизападными нарративами, которые Путин излагал в Мюнхене. А с некими "детскими обидами" на недостаточное внимание со стороны партнеров.

Но обида на кредиторов за то, что они выставляют какие-то условия, не имеет значения без смены внутри- и внешнеполитического курса, а также экономической политики, чтоб избавиться от кредитной зависимости. Но об этом Зе ничего не сказал. А главное - он ничего не делает в этом направлении.

Потому эту речь можно воспринимать не как попытку соскочить с внешнего управления, а уговоры сделать его более "справедливым". Впрочем, как и другие аналогичные призывы, этот, судя по всему, останется без положительной реакции.

Так, еврокомиссар Боррель уже ответил Зеленскому, что ЕС уже вложил в Украину много средств, но ей все еще предстоит пройти "долгий путь", чтоб вступить в Евросоюз.

А президент США Байден вообще накануне Мюнхенской конференции призывал Зе не ехать в Германию. Видимо, примерно представлял, что будет звучать. И не хотел лишнего нагнетания "зрады" внутри Штатов.

Это говорит нам о том, что отношения Зеленского с Западом сейчас очень небольшие. И давление на него оказывается довольно мощное.

3. Относительно форматов, где сильные мира сего будут решать судьбы Украины - разговор отдельный.

Пока неизвестно, соберутся ли члены Совбеза ООН плюс Германия и Турция, чтобы дать Украине гарантии. Также туманны перспективы встречи стран-подписантов Будапештского меморандума (Россия, Британия и США).

Но в целом понятно, какой посыл транслирует Зеленский относительно того же меморандума.

Этот документ, напомним, фиксировал отказ Украины от статуса ядерной державы. И если Киев "поставит под сомнение" (то есть разорвет) Будапештский меморандум, то теоретически это открывает Украине путь к воссозданию в том или ином виде ядерного военного арсенала.

Но очень и очень теоретически. Причем на этот счет украинские власти теоретизируют уже давно.

В сентябре 2014 года (после Иловайска), глава Минобороны Валерий Гелетей заявил, что если Запад не окажет Киеву военную помощь, Украина может рассмотреть вопрос о восстановлении своего ядерного статуса.

В декабре 2016 года депутаты от Радикальной партии Ляшко внесли в Верховную Раду законопроект, посвященный этой проблеме. Они предлагали отменить присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

В августе 2017 года спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, реагируя на эти постоянные угрожающие намёки, предостерег Киев от попыток вернуть себе ядерный статус. "Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы Украина снова возрождала этот процесс".

В 2018 году Будапештский меморандум назвал "большой ошибкой" тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов.

И нынешнее заявление Зе - лишь одно из этого ряда, которое никак на текущую ситуацию не влияет (разве что добавляет аргументов позиции России, что Украина - это пороховая бочка, которую в НАТО брать нельзя).

Более того, если вдруг Украина действительно начнет двигаться в направлении создания собственного ядерного оружия, то это займет долгие годы (если вообще будет технически возможно), за которые у Запада и России будет время решить, как оборвать этот процесс.

4. Речь Зеленского лишь фиксирует, что по Минским соглашениям он продвигаться не намерен, и его ставка - Запад должен взять Украину фактически на содержание, дать гарантии безопасности и обеспечить всем необходимым для защиты.

Но, поскольку Запад ничего этого не делает (судя по возмущениям Зеленского), то отказ еще и от "Минска-2" говорит о том, что и украинская власть ничего конструктивного для деэскалации делать не хочет.

То есть, по сути речь украинского президента фиксирует большой тупик без каких-то прорывных идей по его преодолению.

Потому что консультации по гарантиям безопасности Украине, которые инициирует Киев с участием России, все равно упрутся в тему реализации "Минска". По которому Киев, а не Москва должен инициативно начать политическое урегулирование вокруг Донбасса и предоставить ему особый статус.

И решения именно этой ключевой проблемы Зеленский в своей речи никак не обозначил.

"Планируемые меры непосильны для Запада"

В экспертной среде - противоречивые отзывы как о спиче Зе, так и о самой конференции.

Звучит мнение, что Зе перекладывает с больной головы на здоровую.

"Слушая Зеленского на Мюнхенской конференции безопасности, создается впечатление, что выступление обнаглевшей пародии превратилось в театр абсурда и потока сознания. Что мешало последние три года работать над тем, чтобы было обновлено оружие, инвестиции, и главное – мир и субъектность Украины?! Ответ очевиден: некомпетентность и непрофессионализм! Сегодня, уже поздно пить боржоми, Володя", - написал у себя в телеграмм-канале политолог-международник Андрей Телиженко.

Немецкий политолог Александр Рар прогнозирует обострение между Западом и Россией, но при этом, похоже, перспективы приема Украины в НАТО поставлены на долгую паузу.

"Есть шанс, что в ближайшее время НАТО объявит мораторий на дальнейшее расширение. Такой намек слышен был от канцлера Германии", - написал он в соцсети.

В целом же, по сигналам с конференции, считает Рар, Запад хочет использовать нынешний кризис вокруг Украины для сплочения своих рядов, при этом Европа может ослабнуть, а США - выиграть.

"Компромиссом здесь не пахнет, наоборот. Глобальные вызовы, такие как пандемия, климат, миграция, кибер-войны, энергокризис, инфляция - как будто пропали с повестки дня. Политики в Мюнхене говорят о войне в Европе. Но! Планируемые меры непосильные для Запада. Они, если будут введены, сильно ослабят сам Евросоюз, выиграют здесь только США. Ради геополитической схватки за Украину, Запад сегодня решится на такую жёсткую конфронтацию. Запад не хочет отступать от своего нарратива, а российский нарратив объявляет пропагандой", - полагает Рар.

Почему Джо отправил в Мюнхен Камалу?

Тем временем в США в контексте Мюнхенской конференции обсуждают вопрос почему туда Байден прислал вице-президента Камалу Харрис, что вызвало много вопросов в самой Америке, где ее критикуют за провал в разрешении кризиса на границе с Мексикой, через которую не прекращают течь потоки мигрантов и контрабанды.

"Байден направляет Камалу Харрис в Европу, чтобы помочь ослабить напряженность в отношениях между Россией и Украиной. Верно, потому что она так хорошо справляется с нашей южной границей", - иронизирует у себя в Twitter cенатор Марша Блацкбурн.

New York Post в своей редакционной колонке задается вопросом: "Если президент Джо Байден хочет остановить вторжение России в Украину, с какой стати ему отправлять вице-президента Камалу Харрис в Европу для решения этого вопроса?".

"У Харрис почти нет дипломатического опыта, за исключением ее (смехотворной) миссии по устранению "коренных причин" потока мигрантов на южной границе. Результат этого? В прошлом году границу пересекло больше нелегальных иммигрантов (почти 2 миллиона), чем когда-либо. Задавая каверзные вопросы, она часто просто кудахчет. Когда в прошлом году Лестер Холт из NBC спросил ее, почему она не посетила границу, она сослалась на то, что никогда не была и в Европе. Что ж, теперь Байден это исправил. Буквально в прошлом месяце команда Байдена опубликовала в Твиттере заявление Харрис, в котором она осуждает Соединенные Штаты за их расовую дискриминацию, ксенофобию, антисемитизм, исламофобию, гомофобию и трансфобию. "Работа по устранению несправедливости, где бы она ни существовала, продолжается", - предупредила она. Путин, должно быть, дрожит от страха", - не скрывает сарказма New York Post.

На встречу Харрис и Зеленского, по данным наших источников в дипломатических кругах, возлагали особые надежды. Но рандеву вышло очень непродолжительным.

Выступать на Мюнхенской конференции президент закончил около 17:30, а твит о Камале выложил уже в 18:06. Как отмечают эксперты, длинной беседы и не стоило ждать после всего того, что Зеленский наговорил про Запад в своей речи.

"Встреча с Харрис была в Киеве самой ожидаемой. Все остальное бла-бла-бла о поддержке Украины и филиппики в адрес России не имеют большого значения и попросту создают шумовой эффект с низким коэффициентом полезного действия. Интересно, что ранее Харрис старались держать на расстоянии от "украинского" вопроса. У неё непростые отношения с Байденом, чувствуется, что командная игра у президента и вице-президента не клеится. По моему мнению, более чем странное видеообращение Байдена в пятницу с призывом к Зеленскому не ехать на конференцию в Мюнхен несло основной посыл: отговорить Зеленского от встречи с Камалой. Похоже, что традиционные каналы доставки информации не сработали, и Зеленский все же решил встретиться с госпожой Харрис, что не очень приветствуется Белым домом. Отсюда и посыл о "немудром поступке Зеленского", под которым имеется в виду поездка в Мюнхен", - сказал "Стране" политолог Константин Бондаренко.