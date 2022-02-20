В Бердянске произошел необычный инцидент - пассажир разбил головой стекло в дверях маршрутного такси.

Об этом сообщает местное издание "pro.berdiansk.biz".

Инцидент случился 17 февраля, около 20:00, на Восточном проспекте, в районе Бердянского колледжа ТГАТУ (бывший виноградарный техникум). Как утверждает водитель автобуса, следовавшего по маршруту №9, Виталий, пассажир сидел, а потом упал и головой разбил стекло.

" Я остановился, мы с пассажирами вытащили его из двери и посадили на заднее сидение. Потом вызвали полицию и скорую помощь. Пассажиру этому, который разбил головой стекло, практически ничего не было – не царапины", - рассказал Виталий.

Пассажир своей вины не отрицает. По словам предпринимателя-перевозчика, он будет требовать компенсации за разбитое дверное стекло. По предварительной информации, сумма убытков почти равна зарплате водителя маршрутки.

По факту случившегося полиция проводит разбирательство.

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