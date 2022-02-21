Сегодня Россия приняла решение признать "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами. Президент Путин собрал Совет безопасности, все члены которого выступили за такое признание.

А позже в своем выступлении Путин сообщил, что подписал соответствующий указ. Выступление длилось почти час. Во время него Путин подробно рассказал свое видение истории Украины до и после провозглашения независимости, рассказал об отношении к современной Украине, Майдану и к вступлению Украины в НАТО (но его речь мы подробно разберем позже).

По Донбассу же Путин огласил свое решение о признании "ЛДНР".

Во вторник решение должны утвердить обе палаты российского парламента - Госдума и Совет Федерации. Но после решения Путина они решение, конечно же, утвердят.

Кроме того, Госдума и Совет Федерации ратифицируют соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с "ЛДНР". В том числе и в военной сфере. Это будет подразумевать заход на территорию "республик" Вооруженных сил Российской Федерации.

Путин уже предупредил в своем обращении: "От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима".

"Страна" анализирует, почему Россия решила признать донбасские "республики" и какие будут последствия этого.

Предпосылки признания

Есть несколько важных вех, которые ускорили ситуацию с признанием.

Главная из них - старт диалога о глобальной безопасности с американцами. Диалога, который фактически начался летом у Путина с Байденом. Формализовался он в декабре, с появления российских предложений о снижении потенциала НАТО у границ с Россией.

Но уже в конце января стало понятно, что переговорный процесс забуксовал: по ключевым требованиям РФ - в том числе юридически закрыть НАТО для Украины - Запад ответил отказом. И 19 января Компартия России внесла в Думу свой проект о признании "ЛДНР".

Кремль после этого послал сразу несколько сигналов, что это не ко времени, и будет равноценно выходу из Минских соглашений. И поначалу казалось, что шансы на принятия этого постановления небольшие.

Однако позже его позиция начала меняться, так как становилось все более очевидным, что украинские власти Минские соглашения выполнять не хотят.

Хотя это входило в договоренности Путина и Байдена (так об этом говорили в Кремле, и на Западе своими действиями в общем подтверждали, что пытаются добиться подвижек по Минским соглашениям). Но у Зеленского прямо говорили, что политическая часть исполняться не будет.

И ближе к середине февраля ситуация начала меняться. 14 февраля Путин и Лавров констатировали, что Запад не дал России тех ответов, которые та ожидала услышать. Также в Москве неоднократно констатировали, что Киев не хочет выполнять Минские соглашения. И уже 15 февраля Госдума проголосовала за признание "ЛНР" и "ДНР".

Причем был избран более жесткий вариант постановления - тот самый коммунистический. Он предполагал обращение напрямую к Путину. Был более мягкий "единоросский" вариант - с направлением постановления в МИД. Но его даже рассматривать не стали.

То есть в Кремле решили показать Западу и Украине свою решимость. И, видимо, дать последний шанс начать выполнение "Минска".

В Европе после этого начали уговаривать Зеленского внести необходимые для этого законы в Трехстороннюю контактную группу. Тот вроде и обещал, но дальше слов дело не продвигалось. А чиновники продолжали прямо говорить, что политические положения соглашений выполняться не будут.

17 февраля ситуация перешла к новой стадии. Началось очередное обострение на Донбассе. Но на него "республики" отреагировали крайне жестко: объявили эвакуацию населения и всеобщую мобилизацию.

Они стали заявлять, что Киев решил атаковать их и уничтожить. Украина опровергала такие намерения. Но бои действительно стали очень интенсивными. Начали гибнуть мирные жители и военные. Плюс к этому Россия заявила об обстрелах ее территории и даже о прорыве диверсионной группы.

Уже через три дня "главы ДНР и ЛНР" обратились к Путину с просьбой признать "республики". И главное - оказать им военную помощь.

Признать и присоединить. Как проходил Совбез по "ЛДНР"

Сразу после заявлений Пушилина и Пасечника началось заседание Совета безопасности под руководством Путина. Его транслировали в прямом эфире.

Путин взял слово и констатировал два факта: переговоры с американцами не продвигаются. И увязанные с ними попытки реанимировать "Минск-2" тоже не работают (президент РФ обвинил в этом Киев).

Далее причастные к указанным выше вопросам чиновники рассказали, что происходит в переговорных форматах - как со Штатами, так и с Украиной.

Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что прогресса по ключевым вопросам с американцами нет, но есть смысл продолжать переговоры с Западом пусть даже по второстепенным темам.

Затем слово взял замглавы администрации президента Дмитрий Козак, который рассказал, что прогресса на минском треке нет с 2015 года. "Ни Украине, ни Западу Донбасс не нужен", - заявил Козак. По его мнению, никакого смысла дальше продолжать попытки реанимировать Минские соглашения нет. Украинские власти их выполнять не намерены.

К слову, это, как видим, контрастирует с тем, что сказал Лавров по поводу переговоров с Западом о безопасности в Европе (в их продолжении Россия как раз видит смысл).

После этого прозвучало еще несколько докладов. Министр обороны Шойгу заявил, что Украина сосредоточила на Донбассе более 50 тысяч военных. И выразил обеспокоенность, что Киев может вернуть себе ядерный статус. По его мнению, украинские специалисты могут оснастить ядерными зарядами ракеты "Точка У".

Директор ФСБ Бортников заявил, что из Украины сегодня была попытка "вторжения" на территорию России. Члены диверсионной группы убиты, а один захвачен в плен (Украина такую операцию отрицает).

Далее члены Совбеза начали высказываться о том, нужно ли признать "ЛДНР". Все предсказуемо согласились с этим тезисом. Но были интересные нюансы.

Глава Службы внешней разведки Нарышкин предложил накануне признания дать Западу несколько дней, чтобы надавить на Киев по исполнению "Минска". Но после наводящих вопросов Путина, сказал что поддерживает признание независимости "ЛДНР" (правда, оговорился и сказал сначала, что поддерживает вхождение "ЛДНР" в состав России - или не оговорился, а просто раньше времени озвучил следующий шаг).

Еще два выступления обратили на себя внимание.

Первое - главы МВД Владимира Колокольцева. Он заявил, что признавать "ЛДНР" нужно в "исторических границах" - то есть, в пределах Донецкой и Луганской областей.

О том же заявил командующий Росгвардии Валерий Золотов. Причем, по его словам, нужно "идти дальше". Куда - не сказал. Но, судя по всему, имел в виду, что нужно идти дальше в Украину. Как сказал Золотов, ее накачивают пока обычным оружием, но в перспективе - ядерным.

Выслушав членов Совбеза, Путин заявил, что сегодня примет окончательное решение. И вечером он его озвучил.

Какие последствия у признания "республик"?

Уже завтра Дума и Совет Федерации помимо признания "ЛДНР" могут утвердить первые законы по взаимодействию с "республиками".

Например, признает их границы. Правда, пока непонятно, какие именно - существующие или те, которых говорили Золотов и Колокольцев (то есть, включая Мариуполь, Краматорск, Славянск и так далее).

Здесь открывается несколько вариантов решений, но пока наиболее вероятно, что речь о существующих кордонах "ЛДНР" - поскольку именно защитой жителей этих территорий обосновывается признание.

Второй вопрос - военная помощь "республикам". Обращения Пушилина и Пасечника поступили под знаком обострения, поэтому Дума скорее всего именно этим и займется, если Путин выпишет признание.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов уже заявил что "договоры о дружбе и сотрудничестве между Россией и республиками Донбасса могут быть оперативно подписаны, поскольку тексты, вероятно, уже находятся в высокой степени готовности".

То есть с этим механизмом все более или менее понятно.

Но что будет дальше?

Пока видится два основных варианта.

1. Если Запад не введет жесткие санкции и отреагирует примерно также как и на признание Россией Южной Осетии и Абхазии в 2008 (то есть, практически без каких-либо серьезных мер), а на линии фронта не будет крупных провокаций с прямыми боестолкновениями российской и украинской армии, то на этом все плюс-минус все и закончится - российские власти просто признают "ЛДНР".

И на этом же начнет затухать военное обострение вокруг Украины, а война на Донбассе может быстро полностью прекратиться, если на линии разграничения станут российские войска. ВСУ по ним стрелять точно не будут.

Поэтому ситуация будет такая же как и на границе с Крымом - спокойная и без войны (также как нет войны на границы Грузии с Южной Осетией и Абхазией, где стоят российские войска). В будущем же, вполне вероятно, "ЛДНР" присоединят к России как Крым. С Западом же Россия продолжит не бесперспективный (как сказал Лавров) диалог по новой архитектуре европейской безопасности. К слову, и Путин дал понять, что тут могут быть подвижки, приведя слова Макрона, который сказал, что позиция Байдена по нерасширению НАТО уже начала меняться (правда, Макрон не сказал как).

2. Если же Запад жестко отреагирует, на линии разграничения продолжатся провокации, которые перерастут в бои ВСУ и армии России - то ситуация может развиваться по непредсказуемому сценарию. С серьезным потенциалом дальнейшего нарастания эскалации вокруг Украины и на территории страны.

Что же до Украины в целом, то признание Россией "республик" означает похороны Минских соглашений, которые украинская власть и так не хотела исполнять. То есть теоретически открываются пути к заключению каких-то иных договоренностей - скорее всего глобальных, куда и будет вписана украинская проблематика (в первую очередь по вступлению в НАТО). По большому счету, лишь урегулирование отношений в треугольнике Россия-Украина-Запад и создание новой архитектуры безопасности в регионе может окончательно стабилизировать ситуацию вокруг Украины, да и внутри страны.

Но это, повторимся, если дело пойдет по первому сценарию. Если же по второму, то ситуация может развиваться непредсказуемо.