На днях Владимир Зеленский намекнул, что Украина может вернуть себе ядерный статус и выйти из ограничивающих его соглашений.

Тогда мало кто воспринял всерьез эти слова - их отнесли к привычной для Украины риторике "ах, зачем мы отказались от ядерного оружия?".

Но вчера Россия обвинила Украину в намерениях восстановить ядерный арсенал и затем - признала "ДНР" и "ЛНР".

И тема заявлений Зеленского заиграла другими красками.

Что заявил Зеленский о Будапештском меморандуме

Намек на возвращение ядерного статуса украинский президент сделал на выходных, когда выступал на Мюнхенской конференции.

Там он много критиковал Запад и среди прочего - призвал страны-гаранты Будапештского меморандума обновить свои гарантии.

Этот меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США и Британия. Там прописывались гарантии безопасности Украине после отказа от ядерного оружия.

Киев тогда согласился отказаться от ядерного статуса и присоединиться к договору о нераспространении ЯО. Будапештский меморандум был подписан в дополнение к этому. Там говорилось, что Россия, США и Британия не будут угрожать Украине войной, нападать на нее и оказывать экономическое давление.

Но по сути это были просто слова - статуса международных обязательств "Будапешт" не имел. И фактически ни к чему подписантов не обязывал. Единственная конкретная норма, указанная в документе - проведение консультаций подписантами в случае каких-либо угроз.

Украина пыталась инициировать такие консультации после 2014 года и обвинить Россию в нападении. Но ни одной такой встречи не произошло.

Зеленский поднял эту тему снова 19 февраля в Мюнхене.

"За отказ от третьего ядерного потенциала в мире Украина получила гарантии безопасности. Того оружия у нас нет. Безопасности у нас также нет. Нет и части территории нашего государства, которая по площади больше, чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное – нет миллионов наших граждан Украины. Всего этого нет.

А значит – кое-что есть. Это право – право требовать перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности и мира.

С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств – гарантов Будапештского меморандума. Трижды безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я как Президент – впервые. Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению", - заявил президент.

Под "пакетным решением" Зеленский мог иметь в виду только одно - участие Украины в договоре о нераспространении ядерного оружия. Но прямо о выходе из него не сказал, а допустил только "сомнение".

Вечером понедельника, когда уже было понятно, что Россия собирается признать "ЛДНР", глава МИД Кулеба сообщил, что инициировал консультации в рамках "Будапешта".

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряженности и практическим шагам обеспечения безопасности Украины", - сообщил министр.

Интересно, что одновременно тему ядерного оружия в Украине подняла Россия.

Ядерный Совбез

В ходе заседания Совбеза России, на котором решался вопрос о признании "ЛДНР", выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он для всех коснулся вопроса ядерного оружия, которое Украина, по его мнению, вполне в состоянии вернуть.

Перечисляя военные возможности Украины, Шойгу заявил, что Киев можно довольно быстро нарастить тактическую ядерную компоненту.

"Кстати сказать, если упомянуть о том, что тактическое оружие, ядерное оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться и вполне может появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. Я упоминал "Точку-У" (имеющуюся в распоряжении ВСУ - Ред.) – совершенно спокойно ставится. Есть оборудование, есть технологии, есть специалисты (в Украине - Ред.), которые имеют возможности, на наш взгляд, гораздо большие, чем у Ирана и Северной Кореи", — отметил министр.

Директор Росгвардии России Виктор Золотов на Совбезе также не обошел стороной эту тему.

"Зеленский уже заявляет о готовности создать ядерные арсеналы. Так к чему мы придём? Мы не граничим с Украиной, у нас нет границы с Украиной. Это граница американцев, потому что они хозяева в этой стране, а эти все у них – вассалы. И то, что они так накачивают их оружием, то, что пытаются сейчас создать ядерные арсеналы, – нам тогда в будущем это аукнется", — сказал Золотов.

После заседания Совбеза тему поднял персонально Путин - во время обращения к россиянам о признании "ДНР" и "ЛНР". Он повторил заявления Шойгу о "Точке-У".

"Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие, и это не пустая бравада. Украина действительно располагает ещё советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты "Точка-У", тоже ещё советской конструкции, дальность которых превышает 100 километров. Но сделают и больше, это вопрос только времени. Заделы с советского времени есть", — отметил Путин.

По его мнению, таким образом, обзавестись тактическим ядерным оружием Украине будет гораздо проще, чем некоторым другим государствам.

"Не буду сейчас их называть, фактически ведущим такие разработки, особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа. И этого тоже мы не должны исключать",— сказал Путин.

По словам главы Кремля, с появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в мире, в Европе, особенно для России, изменится самым кардинальным образом.

"Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность, тем более, повторю, что западные покровители могут посодействовать появлению на Украине такого оружия, чтобы создать ещё одну угрозу для нашей страны. Мы же видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима", - подытожил он.

Что стоит за разговорами о ядерном статусе?

Заявление Зеленского о потенциальном выходе из договора по нераспространению ЯО, звучит довольно серьезно.

С одной стороны - если вспомнить последние годы, то это далеко не первая подобная угроза.

В сентябре 2014 года (после Иловайска), глава Минобороны Валерий Гелетей заявил, что если Запад не окажет Киеву военную помощь, Украина может рассмотреть вопрос о восстановлении своего ядерного статуса.

В декабре 2016 года депутаты от Радикальной партии Ляшко предлагали отменить присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия и возобновить право страны на владение ядерным оружием.

В 2018 году Будапештский меморандум назвал большой ошибкой тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов.

Но впервые такую идею озвучил президент Украины. И это явное повышение статуса обсуждений. К тому же Зеленский уже начал воплощать свое обещание провести консультации с подписантами "Будапешта". Которые, даже если вообще состоятся, то явно закончатся ничем.

А значит, если следовать обещанию Зе, дальше начнутся "сомнения" по договору о нераспространении.

Правда, пока вероятность возвращения ядерного статуса околонулевая. Это, во-первых, дорогое удовольствие. Во-вторых, явно не поддержат на Западе, и такие сигналы Украине еще в 2017 году посылал спецпредставитель США Курт Волкер, комментируя очередные "ядерные" заявления из Киева.

Тем не менее, тему с "ядерной угрозой" из Киева Москва отработала молниеносно.

Основываясь на заявлениях Зеленского, у Путина заявили на весь мир, что Украина имеет планы по созданию атомной бомбы, что будет иметь глобальные и крайне негативные последствия для безопасности в Европе. И, наверняка, эта тема еще не раз будет упоминаться в России.

"Это технически невозможно"

При этом специалисты считают, что даже если есть реальные планы восстановить ядерный статус, осуществить их не получится.

Руководитель Центра стратегических исследований и нераспространения ядерного оружия Полина Синовец в комментарии "Стране" сообщила, что Украина вообще не может создать ядерное оружие.

"Это ни технически, ни политически невозможно. Основные принципы нашей страны - интеграция в Европейское пространство. А создание ядерного оружия просто приостановят, либо остановят интеграцию навсегда", — считает Синовец.

Также она отметила, что Украина — часть системы нераспространения ядерного оружия, поэтому инспекторы Международного агентства по атомной энергии приезжают на все наши ядерные предприятия.

"Это запрещено, и нам никто не разрешит этим заниматься. Невозможно создать ядерную бомбу, чтобы никто этого не заметил. Не получится так, что мы бы "по-тихому" сделали ядерную бомбу, как Северная Корея. Либо мы отгораживаемся от всего мира и делаем ядерную бомбу, во что я не верю, либо мы абсолютно ничего такого не делаем. Иран под санкциями, хотя они ещё ничего не сделали, но примерно они близки к созданию того самого вещества, из которого чисто теоретически через несколько месяцев можно сделать ядерную бомбу", — рассказала Синовец.

По ее словам, также в Украине никогда не было полного топливного ядерного цикла, благодаря которому можно было бы создать ядерное оружие.

"У нас отсутствует два элемента — мы не обогащаем уран и не выделяем плутоний из топлива. В одном килограмме естественного урана находится 7 грамм урана, который можно использовать для ядерного оружия. Чтобы вычленить этот материал, нужно создавать большие производства по обогащению урана. Также выделение плутония из топлива — очень сложный и затратный процесс. Плутоний нужно доставать из реактора и работать с ним в специально оборудованных лабораториях, так как он радиоактивен. Это огромный промышленный масштаб, на который нужны грандиозные деньги, и вряд ли МВФ даст на это средства Украине", — считает Синовец.

Кроме этого, по словам Синовец, в Украине нет такого рода специалистов, которые бы занимались созданием ядерного оружия.

"Чисто абстрактно это можно было бы сделать, хотя людей, которые работали в этой сфере, у нас нет. То есть, сначала нужно было бы готовить специалистов, которые бы этим занимались", - рассуждает эксперт.

Синовец обратила внимание, что президент Владимир Зеленский не говорил о ядерной бомбе, а лишь сообщил, что Украина сделает соответствующие выводы из неэффективности Будапештского меморандума.

"Это значит, мы разочарованы в системе договоров о нераспространении ядерного оружия. Максимум, что мы можем сделать — выйти из договора, показав, что мы протестуем против неэффективной системы. Это максимум. Но мы этого не сделаем, потому что наши европейские партнёры и США очень любят этот договор и не позволят нам выйти", — сообщила Синовец.

Она добавила, что такие высказывания президента — это глупый, непродуманный и абсолютно бессмысленный шаг.

"Я надеюсь, что это было сделано только в силу его некомпетентности в вопросе. Мы не можем выйти из Будапештского меморандума, но бросить такую кость противнику, который ведёт против нас жёсткую пропаганду, это было очень мило с его стороны", — подытожила Полина Синовец.