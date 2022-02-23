В среду, 23 февраля, курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 46 копеек снизился на 40 копеек до 29,45 гривни/доллар.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на участников валютного рынка.

По данным участников валютного рынка, торги на межбанке открылись в диапазоне 29,07-29,10 гривни/доллар, затем котировки выросли до 29,55-29,61гривни/доллар, после чего установились на уровне 29,42-29,47 гривни/доллар. С начала текущего года курс гривни на межбанке снизился на 7,79%, с 27,32 UAH/USDгривни/доллар до 29,45 гривни/доллар.

В 2021 году курс гривни на межбанке укрепился на 3,49%, с 28,31 гривни/доллар до 27,32 гривни/доллар. В 2020 году курс гривни на межбанке снизился на 19,25%, с 23,74 гривни/доллар до 28,31 гривни/доллар.

В свою очередь Национальный банк понизил официальный курс гривни, устанавливаемый им на 24 февраля, на 26,72 коп. до 29,2549 гривни/доллар. В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривни, устанавливаемый им на 23 февраля, на 50,31 коп. до 28,9877 гривни/доллар.

НБУ установил следующие официальные курсы гривни к иностранным валютам:

1 фунт стерлингов - 39,7442

1 доллар США - 29,2549

1 швейцарский франк - 31,8074

10 иен - 2,5418

10 российских рублей - 3,6448

1 евро - 33,1707

Напомним, курс доллара в пунктах обмена Киева превысил 31 грн/$.

Также сообщалось, что курс гривни резко обвалился после заявления СНБО о чрезвычайном положении.